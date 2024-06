Hrvatska u 30 priča

Bože Skoke i Zvonimira Frke-Petešića

Vedrana Klemensa

Dan hrvatske diplomacije

Ivan Radić

Josip Miletić

Hrvatska je zemlja koja često iznenadi svijet svojom ljepotom, hrabrošću, inovativnošću, vizijom, uspjesima i pobjedničkom duhom. Zemlja koja inspirira, a inspirirala je i autore da u jednom proširenom izdanju opišu Hrvatsku u 30 priča. Činjenica da je knjiga rasprodana u rekordnom roku dovoljno govori o važnost ovakvih djela u razumijevanju suvremenog hrvatskog identiteta. Upravo je to preduvjet za brendiranje Hrvatske. Autorima želim da pronađu inspiraciju i u budućnosti, da imamo ovakve i slične uspjehe, te se nadamo novom izdanju

Koristim prigodu čestitati Dan hrvatske diplomacije, kao i zahvaliti svima koji su sudjelovali u organizaciji ovog događaja. Simptomatično je i zanimljivo da se dogodio upravo u gradu Osijeku. To je na neki način i poruka da odavde imamo puno toga za reći, ali i da je puno toga pred nama. Čestitam izdavačima, ali i zahvaljujem svima koji su prepoznali vrijednost hrvatske diplomacije u proteklim godinama, jer je ona djelovala na brojne procese koji su bili u povijesti naše domovine, od stvaranja slobodne i neovisne Republike Hrvatske pa do današnjih dana kada vodimo neke druge bitke za one buduće generacije koje dolaze

Jako nam je drago da je prvo izdanje rasprodano i da je naišlo na veliki interes hrvatske publike, a isto tako i englesko izdanje nailazi na velike interese inozemne publike. Hrvatsko izdanje je bilo nešto kraće od engleskog i nakon interesa hrvatske publike odlučili smo u proširenom hrvatskom izdanju staviti sve ono što nije bilo u hrvatskom, a što je bilo u engleskom izdanju, čak smo malo proširili hrvatsko izdanje, tako da je ono zapravo najpotpunije

Ako gledamo istraživanja, onda vidimo da je Hrvatska trenutačno prepoznatljiva u svijetu kao lijepa turistička i sportska zemlja. Međutim, ono što moramo otkriti svijetu jesu i druge činjenice, a to je da ih naučimo nešto o našem načinu života, o gospodarstvu, o doprinosima, o velikanima i slično. S druge strane, ako gledamo percepciju Hrvatske u svijetu, onda vidimo najčešće kako se percipira zahvaljujući moru i 1000 otoka. Vrijeme je da pokažemo svijetu kako je Hrvatska lijepa i na kontinentu. Prekrasna Slavonija i Baranja uistinu imaju što pokazati

Tekst i foto: Osijek.hr

Promocija drugog dopunjenog i proširenog izdanja knjige ‘’, najprodavanije knjige u Hrvatskoj u 2023. godini u kategoriji društvo, politika i povijest, autorate ilustratora, održana je u petak nau osječkoj Staroj pekari.Uz autore i predstavnike nakladnika, događaju su nazočili i gradonačelnik Osijekate zamjenik župana Osječko-baranjske županije– rekao je osječki gradonačelnik Radić.– poručio je zamjenik župana Miletić.– pojasnio je Frka-Petešić.– rekao je Skoko.