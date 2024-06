Utrke s preprekama

[Sponzorirani članak]

(eng. Obstacle Course Racing) posljednjih desetak godina doživljavajučemu svjedoči podatak da se od 2015. do danas u tomsportu okušalo više. Globalni lider, koji je gotovo samostalno ucrtaona svjetsku kartu sportova, bostonska je kompanijadavne je 2007. započeo svoj uspon u SAD-u, a danas se može pohvaliti činjenicom da se Spartan događaji održavaju u. Prošle se godine najveći svjetski OCR brend predstavio udogađajima u(Spartan Race) i(Spartan Trail), dok se u listopadu 2024., na otoku, u gradu Hvaru, održava jedan odiz globalnog kalendara Spartan događaja –u disciplinama, svoje korijene vuče iztj. vojnih treninga (vojne obuke) u sklopu koje su vojnici savladavalikako bisvoju izdrživost i tjelesnu spremu. Ideja raznih OCR natjecanja za “amatere” bio je replicirati izazove stavljene pred vojnike i učiniti ih dostupnima široj javnosti, potičući ljude nakroz uzbudljivu, dinamičnu i, do tada, nepostojeću formu natjecanja. Osnivač Spartana,, i sam je sudjelovao na prvim OCR natjecanjima u SAD-u što mu jei samo poimanje istog. Tada je, kao mešetar na, odlučio napustiti svijet financija i ući u svijet, zapravo misijom, da. Spartan Race kao brend rezultat je upravo te odluke.Od osnutka 2007. do danas, popularnost Spartan Racea te OCR-a kao sporta rasla je. Popularizaciji je svakako dopridonijela i činjenica da su se na Spartan Race utrkama natjecale i mnoge, poput sestara, princa. Nastavno na spomenuta slavna imena, OCR kao sport (pa tako i sam Spartan Race) popularnost duguje i “” natjecanjima (Spartanova disciplina 100M najsličnija je upravo njima), koja su gledatelji u Hrvatskoj mogli pratiti na malim ekranima. OCR utrke su se, zbog svoje, pokazale izrazito prikladnima za TV prijenos.Televizija je, naravno, cijelu priču OCR-a usmjerila tamo gdje ju je malo tko uopće mogao zamisliti. A upravo je ta “televizičnost” sporta jedan od razloga zašto je utrka s preprekama na 100 metara, kakvu ćemo imati prilike gledati na Hvaru, postala(u sklopu modernog pentatlona) i na2028. godine, što će nesumnjivo rezultirati eksponencijalnim rastomsamoga sporta, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Trendovi i analize gledanosti svjedoče da su gledatelji željnisadržaja, stoga ne čudi nedavno uključivanjeu olimpijske sportove, a iz čega proizlazi da će i OCR utrke, u bližoj budućnosti, postati samostalna disciplina na Olimpijskim igrama.? Ovisno o disciplini, natjecatelji se penju po užadi, preskakaču ili se penju preko prepreka (od kojih su neke i do 10m visine), provlače ispod bodljikave žice, nose vreće s pijeskom te bacaju koplje poput istinskih Spartanaca... a sve to, kad god je moguće, trčeći.I jest, ali bitno je naglasiti da iako u svijetu postoje oni elitni sportaši koji se bave OCR utrkama profesionalno, postoje i sportaši “amateri”, zaljubljenici u taj sport, a upravo su oni ti koji su zaslužni za već spomenuti procvat Spartan događaja i OCR utrka na globalnoj pozornici sportova. Iz tog razloga, na Hvaru će se, uzu već spomenute dvije discipline održati i natjecanja za sportaše “amatere” u disciplinama(5, 10 i 21 kilometar s preprekama) što znači da će svi oni željni utrkivanja imati priliku popeti se na postolje i primiti medalju u svoje ruke. Uz to, održat će se iza one najmlađe (4 -14 godina starosti), što daje dodatni legitimitet OCR-u kao sportu dostupnom i prilagođenom svima., osnivač Spartan Race-a, izjavio je kako je zajedno sa svojim timom pomno analizirao nekoliko lokacija koje bi bile prikladne za domaćinstvo svjetskoga prvenstva te da su se Hvar i Hrvatska nametnuli kao najbolje rješenje: “". Dodajmo tome i da je za događaj osiguran najveći nagradni fond u povijesti Spartan događaja u ukupnom iznosu od 100.000 Eura, čime je organizator osigurao da se sva najveća imena iz svijeta OCR utrka pojave i utrkuju na Hvaru.Spartan Svjetsko prvenstvo ove će se godine održati, na otoku Hvaru i to u samom centru grada Hvara. U, uz, započet ćeu kojem će se sportaši profesionalci i amateri odmjeriti u- utrci s preprekama na 100 metara, pet kilometara (Sprint), deset kilometara (Super), dvadesetjedan kilometar (Beast) i Kids. Ostaje nam samo dočekati listopad i uživati u onom najboljem što sport i Hvar mogu ponuditi. Vidimo se!Svi željni sudjelovanja prijaviti se mogu na race.spartan.com