Novim programom „Vino i tambure“ slavimo generacije baranjskih vinogradara i podrumara. Nekoć je cijela Planina bila u vinogradima, i nema boljeg spomena na ta vremena od druženja uz male vinske čaše i zvukove tamburice.

Festival tista je pokazao kako je jedna od vodećih gastro manifestacija u regiji, a s pravom možemo reći kako „tisto“ postaje jedan od brandova Baranje. Putem „tista“ pokazujemo kako naša regija ima najbogatiju i najraznovrsniju gastronomiju u Hrvatskoj.

Tekst: Terra Incognita

Foto: Damir Janković

pokazao je zašto jebaštinska manifestacija u Hrvatskoj, a novi programodlično je upotpunio dobru atmosferu kojom je odisao prostor ispod stoljetnog drvoreda.“ predstavili su se posjetiteljima u petak 31. svibnja, a za prvo izdanje čakiz 3 zemlje nudili svoja podunavska vina u prekrasnom drvoredu ispred crkve sv. Petra i Pavla kod Topolja. Podunavska vina predstavili sute vinarijaiz Subotice. Na sajmu su nastupili i hrvatski vinari iz mađarskog dijela Baranje - vinarija Planina izi Kovač iz. Degustiralo se kao nekada, iz malih vinskih (podrumskih) čaša, u spomen na generacije. Zvučna kulisa nije mogla biti bolja –! Niti žestok pljusak nije otjerao publiku s koncerta velikog Zvonka Bogdana koji je održao. Veliko nevrijeme i tehnički problemi koji su posljedično nastalina nastavak koncerta, nego dapače, novonastali ambijent vratio je ljude u neka prošla vremena. Na trenutke bez rasvjete i razglasa Zvonko Bogdan sa svojim tamburašima pjevao je zajedno s nekoliko tisuća posjetitelja koji su došli iz raznih dijelova. U nastavku programa nastupila jetekoji su također kao nekada svirali bez razglasa u šatoru uz pratnju mnogobrojne publike. Istog dana u crkvi je otvorena izložba hrvatskog fotografa iz Pečuha Akoša Kolara „Zdravo tilo Isusovo“, dok je ispred crkve održana dječja smotra folklora.Prvi dan 29. Baranjskog bećarca slavio je naborane ruke, a drugi čudesne ženske ruke koje su Baranji podarili gastro suvenir „“, ali i prekrasne narodne nošnje. Moglo se kušati čak 40 jela na 18 štandova, a gotovo stotinu majstora tista došli su izkako bi prikazali svoje vještine. Posjetitelji su mogli kušati brojne formekao što su trganci, taške, lokšice, čikovi, lepurice, valjuške, gomboce, rezanci, tarana te čuveni zavezanci... Festival tista na najbolji način prikazuje bogatstvo podunavske kuhinje jer se moglo kušati od slatkog do slanog, od jela na žlicu do mesnih, ribljih i vegetarijanska jela. Degustirali su se zaboravljeni recepti poput ovčjeg i guščjeg paprikaša ili suve ribe i krompa. Na meniju je bila riba, divljač, guska, ovca, pijetao ili za vegetarijance jela s grahom, graškom, koprivama, krumpirom, kupusom, a ljubitelji slatkog uživali su u kombinacijama s pekmezom, makom, orasima, višnjama i to u glinenim posudama. Za savršenu glazbenu kulisu Festivala tista bila su zaduženi rock'n'roll tamburaši Banda Drvena iz Bačke te Orkestar Planina iz Mohača. Subotnji program završio je svirkomiz Đakova.Baranjski bećarac protekle tri godina postao je mjesto održavanja. Cilj ovoga susreta je okupiti podunavske Hrvate (Bunjevce i Šokce iz Hrvatske, Mađarske i Srbije) i prezentirati bogatstvo hrvatske kulturne i enogastro baštine. Stoljećima su veze između podunavskih Hrvata bile jake, no splet povijesnih okolnosti razdvojio ih je na tri države. I možemo reći da je skup itekako uspio, sudjelovalo je stotine sudionika od mališana izte kuhara iz B. Bilo je prekrasno vidjeti koliko je našeg svijeta iz trokuta Pečuh-Subotica-Osijek došlo na ovogodišnji Baranjski bećarac. Spomenimo kako se ujutro održala i utrka zaprežnih kola, dok su se na šokačkom vašaru mogli kupiti domaći proizvodi i tradicionalni suveniri kao što su bunjevačke slike od slame te motivi s baranjskim šokačkim vezom. Održana je i smotra folklora na kojoj je nastupilo 11 KUD-ova iz Hrvatske () Srbije (), Mađarske (), BiH () te Austrije (). Bećarac je završen svečanom misom zahvalnicom i smotrom pučkog pjevanja „Marijo, svibnja kraljice“ te kako to priliči kolom ispred crkve.Organizatori Baranjskog bećarca su KTM Baranjski bećarac, Općina Draž, Turistička zajednica općine Draž, Osječko-baranjske županija i Karašicka Republika uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatske turističke zajednice Hrvatske matice iseljenika te Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.Što reći za kraj nego vidimo se dogodine na jubilarnom 30. Baranjskom bećarcu i 5. Festivalu tista koji će se održati od 6. do 8. lipnja 2025. godine.