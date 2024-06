Radio Osijek

Tekst i foto: Radio Osijek

i ove godine organizirao tradicionalni koncert tamburaške glazbe -. Koncert će se održati ugodine uili se slušamo u izravnom radijskom prijenosu. Ulaznice potražite na društvenim mrežama ili u emisijama. Uznastupit ćePunihpromovira, u posljednje vrijeme u emisijama Ritam Šokadije i Tamburaškoj promenadi, dodjelom nagrada za najbolje tekstove na požeškom festivalu Zlatne žice Slavonije, izborom tamburaškog hita godine te jedinstvenim tamburaškim koncertom kojeg organiziramo od 2010. godine u znak sjećanja na našeg prerano preminulog glazbenog urednika Darka Paurića (12.8.1960.-18.1.2009.). Prvi je Memorijal Darka Paurića održan 2010. godine, na obljetnicu njegove smrti u sportskoj dvorani Zrinjevac, a nakon toga uslijedili su koncerti u osječkom HNK, na Trgu Svetog Trojstva u Tvrđi, u velikom studiju Radio Osijeka te u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Posjetilo ih jeljubitelja kvalitetne tamburaške glazbe.Očekuje vas 15. izdanje našeg tamburaškog koncerta koji će se održati u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u četvrtak, 6. lipnja 2024. godine s početkom u 20 sati. "", ističe u najavi urednik HRT - Radio Osijeka. Uoči koncerta, od 19 sati, emitirat će i posebnu uvodnu emisiju urednikaUlaznice za koncert sui mogu se rezervirati izravnim uključenjem u sljedeće emisije Ritam Šokadije (utorkom od 17.30 do 19 sati) i Deseticu (Tamburaška promenada nedjeljom od 14 do 15 sati). Možete im se javiti i porukom na Facebook stranici Radio Osijeka.Na 15. Memorijalu Darka Paurića nastupit će poznata imena naše tamburaške i pop glazbe i naši radijski prijatelji-, a posebno im je zadovoljstvo što će predstaviti i relativno mladi vrhunski orkestar -pod ravnanjemTO Rapsodija (nekadašnji Tamburaški orkestar Općine Semeljci) osnovan je kao udruga u prosincu 2013. godine s ciljem očuvanja i razvijanja tamburaške glazbe, odgoja mladih glazbenika, te promicanja glazbene baštine našega kraja. Trenutačno ima 38 članova, od kojih je polovica mlađih od 18 godina, što ukazuje na svijetlu budućnost i velike mogućnosti za kvalitativni napredak. Repertoar Orkestra iznimno je širok i raznovrstan - od narodnih pjesama i plesova, crkvene i narodne glazbe, preko poznatih uspješnica filmske i klasične glazbe, pa sve do suvremene i zabavne glazbe. U relativno kratkom djelovanju Orkestar je snimio nosač zvuka s Božićnim pjesmama te ostvario niz zapaženih nastupa i gostovanja na međunarodnim festivalima tamburaških orkestara u Bosni i Hercegovini (Banja Luka), u Makedoniji (Kratovo – 1. mjesto) i Srbiji (Starčevo – 3. mjesto; Novi Sad – 2. mjesto; Ruma – 3 zlatne plakete), predstavljali su tamburu i Hrvatsku u međunarodnom projektu Mediteranski orkestar mladih u Italiji, kao i na Međunarodnom festivalu glazbe Belfort u Francuskoj. Posebno mjesto imaju nastupi na 40. i 41. Međunarodnom festivalu umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku, gdje je u konkurenciji 28 orkestara Orkestar osvojio ukupno 9 nagrada, između kojih i one najvrjednije – Grand prix – apsolutni pobjednici 2 godine uzastopno na ovom prestižnom natjecanju. Objavljen je i album "Balada o tamburi" s izabranim skladbama i obradama hrvatskih autora i vrsnim solistima, popraćen video spotovima dostupnima na društvenim mrežama i lokalnim TV postajama.