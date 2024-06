Dvorca Mačkamama

Na današnji dan obilježavamo 100. obljetnicu od kad se izgradio Dvorac Mačkamama i 165. godinu rođenja Pauline Hermann zbog koje se ovaj dvorac i izgradio. Iako je dvorac trenutno u relativno derutnom stanju, lijepa vijest je da je taj objekt prešao iz vlasništva Državnih nekretnina u vlasništvo Grada Osijeka pa ćemo ga uskoro obnoviti i dati mu onu pravu namjenu. Ovdje u Industrijskoj četvrti organizirano je ovo događanje na kojem se okupilo od mladih do starih pa se na taj način obilježava, ali i najavljuje da će Industrijska četvrt biti jedno malo središte grada Osijeka u kojem će biti svega, od vrtića do novog staračkog doma. Tu imamo i IT centar, a u najavi je izgradnja i Kliničkog bolničkog centra. Dakle, puno događanja bit će u narednim godinama u ovoj četvrti.“

Paulinafestom smo odlučili napraviti završnicu obilježavanja 100. obljetnice izgradnje Dvorca Mačkamama, a ujedno 1. lipnja obilježavamo dan rođenja barunice Pauline Hermann, točnije 165. obljetnicu njezinog rođenja. Pripremili smo koncert Igora Delača, brojne aktivnosti za djecu, imat ćemo podjelu slavljeničke torte i, naravno, djeca će na štandovima izložiti sve svoje artikle koje izrađuju tijekom godine. Paulina Hermann bila je osječka plemenitašica i dobrotvorka koja je živjela na početku 20. stoljeća u Osijeku te je bila jedna od najpoznatijih Osječanki. Osim što je voljela mačke, i bila prozvana Mačkamamom, imala je izuzetno puno i dobrobiti prema ljudima, bila je filantropkinja i pomagala ljudima u potrebi.

U Industrijskog četvrti, ispred poznatog, održan je prviposvećen obilježavanjutepoznate osječke barunice, filantropkinje i humanitarkePaulinafest okupio je stanovnike Industrijske četvrti na jednom mjestu koji su uživali uUime Grada Osijeka, Paulinafestu nazočio je, predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijeka., rekao je predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijeka Florijančić.“, izjavio je, predsjednik Vijeća Gradske četvrti Industrijska četvrt.