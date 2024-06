Dana Gradske četvrti Jug II

Oteti od zaborava – 91 heroj Domovinskog rata

istoimene knjige

Roberte Kljenak

spremljeno u ladici

Mato Lukić

Tihomir Florijančić

Naša mlada sugrađanka Roberta Kljenak koja je, potaknuta svojom obiteljskom tragedijom, napisala knjigu gdje je intervjuirala brojne ljude, među kojima su brojni poznati Osječani, ali i pojedinci iz cijele Hrvatske, ljudi koji su bili svjedoci i akteri Domovinskoga rata. Cilj je senzibilizirati javnost na sve ono što se događalo 90-ih godina u Hrvatskoj, a rekao bih da je posebno senzibilizirana naša osječka javnost zato jer smo svi to skupa proživljavali u to vrijeme. Robertin interes da prevede ovu svoju knjigu i na engleski jezik dovoljno govori koliko je ona u tom ambiciozna i postojana te koliko želi to prenijeti, posebice mladim generacijama, da ono što se dogodilo tih godina ne padne u zaborav. Naravno, Grad Osijek je tu da potakne taj senzibilitet i želimo da se to potiče i u osnovnim, ali i srednjim školama.“

Što više ljudi treba vidjeti i pročitati ova svjedočanstva koje je Roberta zapisala u svojoj knjizi. Dio njih su hrvatski branitelji, dio njih je radio u sanitetu, neki su civili i nisu svi samo s područja Osječko-baranjske županije pa je vrlo važno vidjeti iz više perspektiva kako su ljudi u to vrijeme proživljavali i doživljavali Domovinski rat. Drago mi je da autorica svojom knjigom i svjedočanstvima daje mladima primjer kako ne smijemo zaboraviti kako svi ovi ljudi i svi heroji Domovinskog rata ne smiju pasti u zaborav.

Ovo je treća po redu izložba, a knjiga sadržava lik i djelo 91. heroja Domovinskoga rata koji su branili, obranili, stvorili jedinu nam domovinu Hrvatsku. Sa svakim sam razgovarala osobno, snimala sam video kamerom kako bih vidjela na koji način oni doživljavaju svako pitanje pojedinačno pa je tako bilo suza i smijeha, ali nažalost i onih teških trenutaka gdje osobe nisu mogle nastaviti komunikaciju. Knjiga ima cilj ući u lektiru te se prevodi i na engleski jetik kako bi išla i izvan naših granica, a također se svake godine planira raditi ovakva izložba kako se ne bi zaboravilo sve ono što su heroji prošli.

Povodom obilježavanja, na Trgu Jug II postavila se treća memorijalna izložba pod nazivom „“.Izložba je nastala na temeljuautoricekoja ustraje u tome da to izdanje ne ostane “”, nego svake godine organizira memorijalnu izložbu fotografija sugovornika koji su joj govorili u knjizi.Izložbi su nazočili župan Osječko-baranjske županije, a uime Grada Osijek predsjednik Gradskog vijeća, izjavio je predsjednik Gradskog vijeća Florijančić.“, rekao je župan Mato Lukić.“, zaključila je Roberta Kljenak, autorica knjige i izložbe.