subotu 01. lipnja 2024. od 10 do 13 sati

Krug za jug

izmijeniti trase

Opatijskom, Umaškom i Divaltovom ulicom te Ulicom J. R. Kira

Izmijenjene trase prometovanja navedenih linija su sljedeće:

neće biti

[klik za uvećanje]

zbog zatvaranja prometa na dionicama na kojima će se održavati utrka građana „“,prometovanja autobusnih linija koje prolazeAutobusna linija 1: JUG II – KANIŽLIĆEVA – OPUS ARENA – VIJ.PETROVE GOREIz smjera Gajevog trga vozi se ustaljenom trasom Vukovarskom do Svačićeve gdje je izlaz putnika na stajalištu Banjalučka ul. Okretište je u kružnom toku Rosinjača. Polazno stajalište je Banjalučka ulica, te Svačićevom do Vukovarske i dalje ustaljenom trasom. Autobusna stajališta u Divaltovoj, Kirovoj, Opatijskoj i Umaškoj ulici neće biti u funkciji.Autobusna linija 3: ČEPIN 3-4 – MIO – IND. ZONA NEMETIN – TENJA 4-3 i linija 4: BRIJEŠĆE – TENJA 4-3Iz smjera Čepina i Briješća u smjeru Tenja, kao i u povratku iz Tenje prema Briješću i Čepinu, vozi se skraćenom trasom Vukovarskom – desno Svačićevom i dalje ustaljenom trasom. Autobusna stajališta u paru na Vukovarskoj ulici (Ul. J. Huttlera), Huttlerovoj ulici (Ul. F. K. Frankopana) i Divaltovoj ulici (Ul. J. Reihl – Kira), neće biti u funkciji.Autobusna linijia 7: DRINSKA – USKE NJIVE – DRINSKAIz smjera Uskih njiva prometuje ustaljenom trasom do Svačićeve – kružni tok Rosinjača – Svačićevom -lijevo Vukovarskom i dalje ustaljenom trasom. Autobusna stajališta u Divaltovoj ulici (Ul. J. Reihl – Kira), Huttlerovoj ulici (Ul. F. K. Frankopana) i Vukovarskoj ulici (Ul. J. Huttlera), neće biti u funkciji.Autobusna linija 8: JUG II – BOLNICA – JUG IIIz smjera bolnice prometuje ustaljenom trasom Huttlerovom – desno Vukovarskom – lijevo Svačićevom gdje je izlaz putnika na stajalištu Banjalučka ul. Okretište je u kružnom toku Rosinjača. Polazno stajalište je Banjalučka ulica, dalje – Svačićevom – desno Vukovarskom – MIO (okretanje kod MIO) i dalje ustaljenom trasom do bolnice. Autobusna stajališta u Huttlerovoj ulici (Ul. F. K. Frankopana), Kirovoj ulici, Opatijskoj ulici, Umaškoj i Divaltovoj ulici (Kruna) te HEP -Toplana, neće biti u funkciji.Tramvajska linija 2 (prometuju autobusi): BIKARA – TRG Lj. GAJA – UL. HRVATSKE REPUBLIKEIz smjera Mačkamame prometuje se ustaljenom trasom – Divaltovom – desno Svačićevom – gdje je izlaz putnika na stajalištu Banjalučka ul. Okretište je u kružnom toku Rosinjača. Polazno stajalište je Banjalučka ulica, dalje – Svačićevom – lijevo Divaltovom i dalje po trasi linije do Gajevog trga.Autobusna stajališta u paru na Divaltovoj ulici (Kirova, Srijemska, Ledine i Umaška )u funkciji.Po završetku utrke sve navedene linije prometuju po ustaljenim trasama.