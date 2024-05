Inati se Slavonijo

Mali je broj golova što potvrđuje da su obrane igrale jako dobro. Nervozno smo otvorili prvo poluvrijeme, a onda smo odustali od svoje standardne igre gdje kroz tranziciju završavamo veliki broj napada. Znali smo da imamo veliku prednost i nismo htjeli ništa riskirati. Čestitam svojim dečkima na odličnim dvjema utakmicama i mislim da će nam ovo iskustvo kvalifikacija sigurno donijeti puno pozitivnih stvari u budućnosti.

Tekst i foto: RK Osijek

“, zaorilo se u nedjelju u. Naime,i sljedeće će sezone igrati u. U uzvratnom susretu kvalifikacija Osječani sukod Siska s 22:21, no sačuvali su svoj premijerligaški status budući da su u prvom dvoboju stekli visoku prednost od 10 golova. Podsjetimo, na Zrinjevcu su slavili s 33:23.Znali su Osječani da ne idu u Sisak na izlet i da nema vremena i mjesta za opuštanje. Istina, pobjeda na Zrinjevcu omogućila im je pristojnih 10 pogodaka prednosti i nešto lakše disanje, ali želja je bila s pobjedom se oprostiti od ove sezone. Ona im je na koncu izmakla, ali glavni cilj je ostvaren –i sljedeće će sezone igrati u premijerligaškom društvu.Baš kao i na Zrinjevcu, zanimljivu smo utakmicu gledali u Sisku. Doduše, ovaj je put naglasak bio na čvrstim obranama, ali baš kao i u Osijeku - bila jena tribinama. Upravo na krilima svojih navijača Siščani su, nakon početnog odmjeravanja snaga, napravili seriju 5:0 i u 20. minuti došli do prednosti 7:3. Obrane su bile na visokoj razini, kao i gostujući vratar Frajhaut i domaći Pranjić, pa ne čudi što su golovi teško padali. Na koncu, na kratki predah u svlačionice se otišlo s 13:9 na semaforu.Drugi dio susreta Osječani su otvorili nešto. Prekosmanjili su na 13:11 i malo po malo lovili zaostatak. Već je tada bilo jasno da Sisak definitivno neće moći doći do senzacije. U 50. minuti Verajini su izabranici zaredali tri pogotka u režijite poravnali na 17:17. Mirno su oba sastava privela utakmicu kraju, a konačan rezultat 22:21 postavio je. Na koncu svi mogu biti zadovoljni – Osječani jer su ostali u Paket24 Premijer ligi, a Siščani zbog pobjede pred svojom publikom.– započeo je Osijekov trener. –Bilo je ovo timsko izdanje njegove momčadi, obrana je bila na visini zadatka, a na golu su ju uspješno pratili vratarije pak bio najbolji strijelac sa šest pogodaka, dok suzabili po tri.– pohvalio je Čičak domaće navijače. – P