Tekst i foto: Osijek.hr

Osječkou ponedjeljak je održalo. Nazočilo joj jekoja su razmatralaNajvažnija točka odnosila se na. Vijećnici su s 18 glasova za i nijednim protiv prihvatili prijedlog prvoga rebalansa te se proračun povećava zai utvrđuje u visini od rekordnihGradonačelnikpojasnio je kako je prvi razlog za donošenjem rebalansa uključivanjeiz prethodne godine od. Drugi razlog je povećanje planiranih prihoda od poreza na dohodak u iznosuodnosno 22,6 posto.– rekao je gradonačelnik.Istaknuo je iza zaposlenike u osnovnim školama, u Javnoj vatrogasnoj postrojbi i dječjim vrtićima, s obzirom na to da su rasle plaće u državnim i javnim službama. Također je spomenuoza službenike i namještenike u osječkoj gradskoj upravi i novi kolektivni ugovor s Hrvatskim narodnim kazalištem kojim su zaposlenicima HNK također znatno narasla materijalna prava.– kazao je gradonačelnik Radić.– istaknuo je.Gradonačelnik je dodao i kako je rebalansom planiranosubvencije tvrtkama Športski objekti, koja je na upravljanje dobila veći broj objekata, i Vodovod Osijek radi izgradnje pročistača otpadnih voda, ali i kako ne bi rasla cijena vodne usluge u gradu. Napomenuo je i da u Osijeku nije rasla cijena niti jedne komunalne usluge te da Grad već dvije godine nije dizao kredit i sve svoje obveze podmiruje na vrijeme.Aktualni sat iznjedrio jevijećnika. Na pitanje ou Osijeku, gradonačelnik je izvijestio kako je u tijekuponuda za projektiranje te da bi ugovor trebao biti realiziran do kraja lipnja ukoliko ne bude žalbi.Na upit o nastavkurekao je kako će Grad uskoro dobitinakon čega kreće nabava za izvođenje radova. Vjeruje da će do idućeg ljeta Copacabana bitiVezano uzgradonačelnik je izvijestio kako na prethodna četiri javna natječaja nije bilo prijava, no na zadnji je stigla jedna prijava te je vodenica izvučena i krećeu vrijednosti 70 tisuća eura.Na pitanje ou Ulici bana Josipa Jelačića u Višnjevcu, rađenoj prije samo 10-ak godina, izvijestio je kako je Grad naručio neovisnog sudskog vještaka čiji nalaz i mišljenje upućuju na to da su radovi izvedenite nisu sukladni s projektnom dokumentacijom. Situaciju je ocijenio nedopustivom i naglasio da će Grad poduzeti sve raspoložive pravne radnje. Mještanima Višnjevca poručio je da će ta cesta uskoro ići u potpunu rekonstrukciju.Vezano uzna Vijencu Dinare i Vijencu Petrove gore, gradonačelnik je izvijestio kako je započelo projektiranjena Vijencu Petrove gore te oko 20 na Vijencu Dinare.Ostala pitanja i inicijative odnosili su se nau Reisnerovoj ulici na potezu od Vodovoda do kružnog toka,, plan po završetku koncesijskog ugovora za usluguna javnim parkiralištima, istraživanje geotermalnih potencijala Osijeka, prilagodbunovom pravilniku o uređenju terasa,u gradu, završetak, postavljanjena Vinkovačkoj cesti u Brijestu, prostore za djelovanje udruga u kulturi te oborinsku odvodnju u naseljuGovoreći o radu koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova u gradu Osijeku, gradonačelnik je pozvao sugrađane daputem obrasca objavljenog na mrežnim stranicama Grada.