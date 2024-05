Filozofskom fakultetu

Tekst i foto: Petra Pekarić

U četvrtak, 23. svibnja 2024., nau Osijeku održano je posljednje predavanje u sklopuPredavanje pod nazivomodržala je prof. dr. sc., inače zaposlena priU svojem izuzetnopredavanju predavačica se osvrnula na samu važnost, njegove najbitnije značajke te dala korisne savjete kako se fokusirati na svoje mentalno zdravlje i osvijestiti je li ono narušeno. Također je navela da su one osobe koje imaju dobro mentalno zdravlje, imaju pozitivne odnose s bliskim osobama, aktivno i učinkovito komuniciraju, brinu o sebi, zdravi su optimisti i dobro reguliraju svoje emocije.Profesorica je osvijestilai koliko je bitno pričati o tome, a ukoliko osjećamo da je naše mentalno zdravlje narušeno, ipsihoterapeuta. Može se reći kako jedoprinijelaza mentalno zdravlje. Svi prisutni mogli su čuti da je važno koristiti se zdravim razumom, postaviti granice, posložiti prioritete i naučiti reći ne. A uz to važno je da svatko od nas uvede u rutinu neku tehniku opuštanja, vježba biti zahvalan, ima vremena za neke svoje hobije te čini mala dobra djela.Zaključno, mentalno zdravlje neizostavan je dio ličnosti osobe i potrebno mu je posvetiti pažnju jer može doći do štetnih i ozbiljnih posljedica ukoliko se ono zanemari. Također, bitno je istaknuti kako se na mentalnom zdravlju može raditi i može se regulirati. Ono ne smije biti tabu-tema, već sastavni dio brige o nama samima. Predavanje je bilo popraćeno velikim brojem nazočnih osoba koji su postavljali izuzetno zanimljiva pitanja, a mogli su čuti i dobiti korisne savjete kako uz neke male, ali značajne korake poraditi na svojem mentalnom zdravlju.Pratite nas i dalje na društvenim mrežama i službenim stranicama Fakulteta te se vidimo najesen, u novom ciklusu popularno-znanstvenih događanja i s novim temama!