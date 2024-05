Wine and Walka

Najljepše gradske lokacije, društvo turističkih vodiča, vrhunska vinska i gastronomska ponuda, zvuci žive glazbe i oživljena povijest – sve to priuštilo je posjetiteljima drugog urbanog osječkognezaboravnu subotu i jedinstven doživljaj grada naZainteresiranost je bila iznad svih očekivanja, a ova nova i jedinstvena manifestacija ove je godine privukla sudionike izte, naravno, grada domaćinai njegove okolice.Šetnja je obuhvatilaod Gornjeg grada do Tvrđe, a početak je bio na, gdje su posjetitelji za kotizaciju prigodnog naziva bećarina preuzeli startne pakete. Za provjeru naplaćenezaduženi su bili upečatljivi osječki panduri koje su izvrsno uprizorili kazališni glumciUz puno smijeha, perlanjepjenušca tevinarije, vinske grupe pod vodstvom magistre edukacije likovne kultureoslikavale su motive pandura. Potom su se uz stručno vodstvo turističkih vodičauputile pokraj neogotičke ljepotice, konkatedrale svetih Petra i Pavla i glavnog osječkog trga sve do prolaza Vanje Raduš gdje su ih uz spomenik osječkog violonista i „hrvatskog Paganinija” Franje Krežme dočekali ugodni zvuci violineNa ovoj lokaciji organizatori su, u suradnji s, pripremiliuz vrhunske graševine. Gosti su uživali u pršutu, siru, slanim štapićima, osvježavajućoj caprese salati te raznim kanapeima, voću i orašastim plodovima.Nakon uživanja u savršeno sljubljenom predjelu, šetnja se nastavila dou Osijeku –. Tu se za puno smijeha pobrinula glumicakoja je utjelovila služavku Matildu. Na ovom punktu posjetitelji su mogli uživati u chardonnay vinimate sveopćem secesijskom ugođaju.Šetnja se nastavila, gdje su ih dočekaliiz Udruge volim gramofonske ploče. Na ovoj, četvrtoj Wine and Walk točki, uz, dočekao ih je i vrhunac gastronomske ponude.Brojni vinoljupci uživali su u ukusnom složencu pripremljenom od sporo pečene plećke crne slavonske svinje s aromatiziranim mikrobiljem, sitnim od čvaraka s ljutom papričicom, džemom od luka srebrenca i marelice, uz domaći BBQ umak. Za ovu gastronomsku deliciju pobrinuo se poznati osječki chef, koji je prisutnim vinskim šetačima opisao zašto je i kako osmislio ovo originalno jelo.Zadnja vinska točka bila je smještena na južnom ulazu u stari dio grada,, gdje su sudionici u dobrom društvu brončanih osječkih nobelovaca, biskupa i akademika uživali u desertu i graševini vinarija. Raspjevano i rasplesano društvo zabavljao je sjajnina gitari s poznatim svjetskim hitovima.Na posljednjoj vinskoj točki,u središtu Tvrđe, naše raspoložene vinske šetače dočekali su vinari iz osječke okolice. Navinski stručnjaci postavljali su pitanja vinarima i sommelierima, zabavljali posjetitelje i educirali ih o stilistikama vina koja su kušali.Osim dobre kapljice, gastronomsku ponudu upotpunili su osječki ugostiteljiCijeli događaj imao je prigodnona još prigodnijem mjestu,na Vinskom trgu (današnji Trg sv. Trojstva), na kojem su svi vinoljupci i oni željni dobre zabave uživali u besplatnom nastupute vinskoj ponudi na prigodnim štandovima.Tvrđa je tako oživjela svojuna mjestu gdje se na vinskim sajmovima ova cijenjena kapljica tradicionalno uvijek i prodavala, i to baš na mjestu čiji je prvotni naziv (Vinski trg, današnji Trg sv. Trojstva) upravo i nastao zbog te tradicije.Osijek Wine and Walk i njegova završnica Urban Wine Party pokazali su da se užitak u vinu ne mora vezati zate ruralni pejzaž. Povezivanjem urbane kulise, vinske baštine grada Osijeka kao središta vinorodne regije te kulturno-zabavnih aktivnosti Osijek je pokazao što znači prilagoditi jedan uspješan koncept kao što je wine and walk u urbano okruženje. Sudeći po reakcijama sudionika, to se pokazalo punim pogotkom!Projektuz pokroviteljstvo grada Osijeka podržavaju partnerii ostali partneri.