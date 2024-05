Osječka veslačka braća

utvrdila stazu

Hrvatsku u dvojcu na pariće

Patrik i Anton Lončarić

Svjetskom veslačkom prvenstvu u Beogradu

11 najboljih dvojaca bez kormilara

drže

Sinković

mira u kući

Vaires Sur Marne u Parizu

putu do Pariza

Hrvatskog veslačkog saveza

Croatia Open

Boris Cesarec (Trešnjevka) - Goran Mahmutović (Mornar)

Tehnički smo sve bolji i u novoj disciplini, ali je ostalo vrlo malo vremena kako bismo se kvalitetno pripremili za Pariz. No, bez obzira na to, mi smo spremni učiniti sve, dati i više od naših mogućnosti da na Olimpijskim igrama, za točno dva mjeseca, ostvarimo što bolji rezultat

Patrik Lončarić

24. rođendan

Lončarići

Sinković

Damir Martin

Ivana i Josipa Jurković

danas su odradila i posljednju formalnost, pobijedila nacionalne izazivače tedo Pariza. Na Olimpijskim će igrama predstavljatii bit će najmlađa posada među veslačima.Braćaoduševila su našu sportsku javnost prošle godine nakada su se plasirala međuna svijetu i tako osigurala plasman na OI u Parizu 2024. godine. Veselje zbog ostvarenja najvećeg sportskog cilja, i to na samom početku seniorske karijere, nije trajalo dugo. Dvojac bez kormilara, u kojem su Lončarići osvojili naslove europskih i svjetskih juniorskih prvaka i u kojem još uvijek „” najbolje juniorsko izveslano vrijeme na svijetu morali su zamijeniti – dvojcem na pariće. Dogodilo se to zbog želje braćeda zamijene disciplinu uz njihovu pretpostavku kako će u disciplini koju su izborila braća Lončarić lakše osvojiti treće olimpijsko zlato. Lončarići su zbog „” i dobrih klupskih i reprezentacijskih odnosa prihvatili tu želju Sinkovića i prebacili se u disciplinu u kojoj, iskreno rečeno, nisu imali najveće svjetske rezultate niti su joj se do sada htjeli ozbiljnije posvetiti. No, kako je riječ o sportašima koji su od početka karijere naučili ići težim putem, Patrik i Anton prihvatili su i ovaj izazov te su uz trenera Tonija Urlića (HAVK Mladost) počeli ozbiljno „grabiti” prema što boljoj fizičkoj i tehničkoj pripremi za nastup na Olimpijskim igrama. Štoperica pokazuje napredak iz dana u dan, a rezultat će se vidjeti tek krajem srpnja na jezeruDruga „prepreka” s kojom su se braća Lončarić susrela nabio je pravilnikprema kojem norme za Olimpijske igre ostvaruju posade, ali to ne znači da će na OI otputovati posada koja je izborila plasman nego najbolja hrvatska posada koja se dokaže u olimpijskoj godini. Tako se ove godine pojavilo nekoliko hrvatskih posada koje su htjele dostići Lončariće u novoj disciplini za koju oni, objektivno, nisu mogli biti dobro pripremljeni. Izbornik reprezentacije odlučio je dopustiti izazivačima da se dvaput utrkuju s braćom Lončarić, na regatiu travnju te danas na posebnoj utrci koja je održana na Jarunu. U travnju je samo posadabila iza Lončarića u „pristojnom” zaostatku koji je bio pet sekundi tako da im je dopuštena još jedna „izazivačka” utrka. No, danas su Lončarići apsolutno dominirali i zaostatak izazivača bio je dvaput veći nego prije mjesec dana. Ovim je nastupom konačno definiran njihov put na Olimpijske igre u Parizu.”, izjavio je danas. Uz brata Antona proslavit će njihovčetiri dana nakon gašenja olimpijskog plamena na Seini uz, nadamo se, veliki osmijeh na licu.U Parizu ćepredstavljati Hrvatsku u dvojcu na pariće, braćanastupit će u dvojcu bez kormilara, au samcu. Sve su te tri posade ispunile olimpijsku normu u Beogradu prošle godine. Sestrena žalost nisu uspjele osigurati plasman na ovogodišnje Olimpijske igre.