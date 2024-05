Dan otvorenih vrata novog Gradskog sportskog parka - Gradski stadion, u Belom Manastiru

Tekst i foto: OBZ.hr

Prigodnim programom pod nazivomsu predstavljene novosti ukompleksa Gradskog stadiona. Naime, u nazočnosti mladih sportaša, građana i uzvanika, simbolično su pušteni u rad pomoćni teren i zgrada stadiona, što predstavlja dio ukupnog projekta koji je (su)financiran sredstvima iz Intervencijskog planaje sufinancirala dio troškova ovih investicija, prije svega za pomoćno nogometno igralište s umjetnom travom i streetworkout.Obnašatelj dužnosti županaizrazio je zadovoljstvo što se projekt Gradskog sportskog parka -- kazao je Lukić.- poručio je, državni tajnik u MRRFEU.Gradonačelnik Grada Belog Manastirapojasnio je kako se Danom otvorenih vrata željelo pokazati građanima i gostima što se do sada napravilo, a ujedno otvoriti pomoćni teren za treninge najmlađih skupina.- poručio je i poželio gradonačelnik Rob.Na svečanosti je bio i potpredsjednik HNS -akoji je govorio ona području Osječko-baranjske županije i ulozi Hrvatskog nogometnog saveza. Smatra da se infrastruktura dobro razvijala u prethodnom razdoblju, a HNS je izgradio i sufinancirao niz infrastrukturnih projekata. U Osijeku su to, kao i- rekao je Vučemilović-Šimunović te dodao kako će HNS donirati okoza dovršetak travnjaka i druge potrebe na Gradskom stadionu u Belom Manastiru.