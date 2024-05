117. kazališne sezone

Statistika nam ide na ruku. Publike je više pa su i prihodi veći

najbolje do sada

To je prava pohvala i podstrek za ulazak u ovu priču

Vladimir Ham

Miroslav Čabraja

Randalla Patricka McMurphyja

Miloša Formana

Nisam opterećen ulogom Jacka Nicholsona, on je veliki glumac i bio je zvijezda i prije te uloge. Film je ovjenčan Oscarima, a ja se nadam se će i naša predstava dobiti nagrade, jer je svatko od glumaca napravio bravuru

Dominiku Karauli i Ivanu Ćaćiću

jedan famozni tjedan

Ovu ludu sezonu red je završiti u ludnici

Radnja je smještena u klaustrofobičnu umobolnicu pa nije bilo potrebe osuvremenjivati pristup. U fokusu je sukob pojedinca sa sustavom u kojem nam drugi određuju što je normalno, a što nije. Keseyevi likovi zbog tobožnje sigurnosti pristaju na boravak u umobolnici, a danas pristajemo na neke druge oblike izolacije, isključujemo se iz društva. Dobivamo samo privid identiteta zbog društvenih mreža

Olju Đorđević

Ponekad je kazalište zakinuto, ponekad je u prednosti pred filmom

Na izmakupriprema. I ovaj je filmski, gotovo holivudski, naglasio je na današnjoj konferenciji za medije intendant, osvrćući se na prošli naslov – kultne. U, s početkom u– na pozornici će HNK-a biti izveden(One Flew over the Cuckoo's Nest).zaslužan je za kazališnu adaptaciju prema izvornom romanuPonovno je riječ o, kojoj je na čelu redatelj. Upravo je on, naglasio je Ham, jedan od jamaca uspješnosti pa ne čudi da mu je osječka nacionalna kazališna kuća sedmi puta ukazala povjerenje i ponudila suradnju.– s osmijehom je na novinarske upite odgovorio intendant Ham, koji je promišljeno slagao repertoar. Odlično je što uz odlične brojke ide i odobravanje publike, ali i stručne javnosti. Uprava HNK-a je zadovoljna. Publika dobro reagira na filmske naslove, a netom prije konferencije za medije stigao je i mejl agencije iz New Yorka (koja ima autorska prava i s kojom se pregovaralo oko uvjeta) u kojem ističu da je grafičko rješenje plakata osječkog HNK-a –– naglasio jePun optimizma je i ravnatelj Drame,, kojega ćemo gledati i u glavnoj ulozi, za koju kaže da je jedna od najtežih u literaturi. Težinom bremena filma ni ovaj se puta nisu opterećivali niti su pokušali kopirati filmiz 1975. Predstava je dinamična, a Čabraja je uvjeren da će biti spektakl kao i prethodni premijerni dramski naslov.– rekao je Čabraja, ne propustivši priliku čestitatina nagradama osvojenima na Festivalu glumca.Iako su radili kraće nego inače, ne će im nedostajati onaj „“, jer su svi napravili odličan posao. Pročitao je Čabraja imena svih suradnika, glumaca, ne zaboravivši pohvaliti ni tehničku radionicu HNK-a.– nasmijao je Miroslav Čabraja predstavnike medija, ali i glumce i autorski tim.Svjestan da će svi doći s očekivanjima, upravo zbog Formanova filma. S obzirom na to da mu je ovo sedmi naslov u ovom kazalištu (Šokica, 260 dana, Vitez slavonske ravni, Višnjik...), Dražen Ferenčina ne strahuje od uspjeha, jer su mu neki od najdražih naslova nastali upravo na osječkim kazališnim daskama. Iako je roman napisan 1962., i od toga su se vremena promijenile metode liječenja u psihijatrijskim ustanovama, i danas, uvjeren je Fec (kako ga od milja zovu suradnici) da je i danas na snazi „neživotan, nehuman ideal normalnosti“. Sustav se pobrinuo da dobijemo privid normalnosti, života, a da onaj pravi prolazi mimo nas.– naglasio je redatelj. Ne brine ga usporedba s filmom, kao što to nije brinulo ni, redateljicu Maratonaca. Kazalište im svoje specifičnosti i treba ih iskoristiti.– zaključio je Ferenčina, naglasivši da se veseli budućim suradnjama s HNK-om u Osijeku.Nakon premijere, slijede repriza (25. svibnja, u 20 sati), Pretplata 3 (27. svibnja, u 19 sati), te izvedbe 28. svibnja u 19 sati i 29. svibnja u 18 sati. U lipnju će biti izveden 20. i 21. s početkom u 20 sati.