rukometaši Osijeka

dva najvažnija susreta

Paket24 Premijer ligi

Sisak

srijedu, 22. svibnja

20 sati na Zrinjevcu

besplatan

napredak

ne smije podcijeniti

39 bodova

26 utakmica

Činjenica je da smo kvalitetnija i spremnija momčad, ali dok to ne pokažemo na terenu, pusta priča ne vrijedi

Frano Veraja

Iznimno teška kvalifikacijska utakmica je pred nama. Nakon čudnog raspleta situacije u ligi očekujemo zahuktali Sisak. Sve što imamo u sebi ovaj trenutak ćemo dati i pokušati većinu stvari oko prolaska riješiti već u srijedu. Što se tiče Siska, od nekih njihovih udarnih igala treba istaknuti Špilera, Ražića i Zakića. To su igrači koji kvalitetom sigurno odskaču. No, na nama je da budemo fokusirani na zadatke i kolektivnom igrom dođemo do što povoljnijeg rezultata.



Karlo Vašarević

Sezona je došla do kraja, a za nas zapravo tek počinje

Dolazi nam momčad Siska koju maksimalno respektiramo. Očekuje nas tvrda utakmica, oni su kroz cijelu sezonu pokazali kvalitetan rukomet i zasluženo su tu gdje jesu. No, ovo je Zrinjevac, mi smo ti koji su premijerligaši i koji su u ulozi favorita te mislim da nećemo bježati od toga. Nadam se da ćemo odigrati onako kako znamo, kako smo igrali veći dio sezone i da ćemo potvrditi taj premijerligaški status. Momčad je spremna, već se dva tjedna pripremamo za tu utakmicu, ozbiljno smo shvatili ovaj zadatak i vjerujem da će sve biti u redu. Pozivam i sve ljubitelje rukometa da nas dođu podržati i budu nam dodatan vjetar u leđa.

Tekst i foto: RK Osijek

Dva i pol tjednapripremali su se za ovu srijedu. Dva i pol tjedna fokus je bio na vrhuncu. Naime, pred Osječanima suove sezone. Očekuju ih kvalifikacije za ostanak u, a protivnik je viceprvak 1. HRL Sjever -. Prva utakmica na rasporedu je ovu, s početkom u. Ulaz jeza sve gledatelje.Vidljiv je biou redovima Rukometnog kluba Osijek ove polusezone, posebice kada su rezultati u pitanju. No, ono što je bilo još vidljivije je kemija koja je vladala, a vjerujemo i još uvijek vlada, u momčadi. Ta se momčad sada bori za svoju treću uzastopnu sezonu u Paket24 Premijer ligi. Iako su Osječani bili bodovno izjednačeni s na koncu četvrtoplasiranom Dubravom, ostali su se rezultati poklopili tako kako su se poklopili, a Osječanima nije baš u prilog išao ni međusobni omjer. Sada su tu gdje jesu – u kvalifikacijama za ostanak u Paket24 Premijer ligi i to je samo još jedan ispit za Verajinu ekipu. Prilika da ponove neke od najboljih predstava ove sezone i pokažu se u najboljem svjetlu.Na Zrinjevac u srijedu tako dolazi Sisak, momčad koju se. Regularni dio sezone završili su kao drugoplasirani u 1. HRL Sjever s. Imali su jednak bodovni učinak kao donedavni premijerligaš, a trećeplasirani Bjelovar, no bolji međusobni omjer. Godinama je već Sisak među ponajboljim sastavima druge lige, a ovo im je sada prilika za dodatan iskorak. Sigurno da će rukometaši Josipa Ražića na Zrinjevac doći motivirani, ali Osječani su ipak ti koji su u ulozi favorita.– rekao je Osijekov trener. –U osječkim redovima svi su spremni i na raspolaganju su treneru Veraji. Među njima je i, najbolji strijelac kluba ove sezone.- nadovezao se Vašarević. -Pokazali su Osječani ove sezone da imaju kvalitetu za premijerligaško društvo. Itekako. Vjerujemo da ništa manje neće ni pokazati u srijedu.