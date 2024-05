Karate Akademije Osijek

Novom Sadu

Dunav kupu - Trofej Srbije

650 natjecatelja

11 članova kluba

9 medalja

kontrolno natjecanje

Balkansko prvenstvo

Medalje za Akademiju osvojili su:

Niko Vuković

Luka Mesić

Lea Nemet

Fran Vukmanić

Elena Šegavčić

Petar Erdeši

Iva Erdeši

Adela Canjko

Gabrijel Nemet

Patrik Žižanović

Josipa Ćuk

Moramo napomenuti da su sve kategorije naših natjecatelja, brojale po 7-12 natjecatelja u kategoriji, i da su svi naši natjecatelji imali od tri i više borbi, kako bi došli do odličja.

Goran Mesić i Petra Vukmanić

Tekst i foto: Karate Akademija Osijek

Proteklog vikenda, članovinastupili su unakoji je brojio prekoi ostvarili zavidne rezultate.koji su nastupili, osvojili su ukupno. Dunav Kup je ujedno bilo i posljednjeza Akademičare, pred odlazak nakoje se održava u Istanbulu (Turska) od 30.5.-2.6.2024.Zlatne medalje- borbe 2014. -40 kg- borbe 2013 +50 kgSrebrne medalje- borbe - 30 KGBrončane medalje- borbe 2011 -40 kg- borbe 2012 -35 Kg- borbe 2013 -35 kg- borbe 2014 -30 kg- borbe 2014 -30 kg- borbe 2011-40 kgKorak do medalje ostali su- 2011-50 kg, s obzirom na to da se Patrik vraća u natjecateljski proces, od Patrika očekujemo napredak, na sljedećim natjecanjima., u neizvjesnoj borbi prvoga kola nažalost gubi borbu i ne dolazi do repasažnim borbi i postolja za medalje.Pohvale za sve članove koji su nastupili na navedenom natjecanju, odlične borbe s puno prikazanih dobrih poentirajućih tehnika, napredak kod svih je vidljiv u samom pristupu i nastupu.Ekipu na natjecanju vodili su glavni trener klubapomoćna trenerica.