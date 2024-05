pobjede

Rijekom

Bijelo-plavima

Domagoj Bukvić!

dvije godine

uspješno okončani pregovori

Jose Boto

Produžili smo ugovor s Domagojem jer je svakako važan i perspektivan igrač u našoj momčadi. Dva mjeseca smo vodili razgovore o ovakvom raspletu situacije i napokon smo sve stavili na papir. Iznimno sam sretan što će i on biti dio Osijekova kadra u nadolazećoj sezoni i dio nove osječke priče koju pripremamo

Opravdati ukazano povjerenje

velika očekivanja

Drago mi je što se sve baš ovako odvilo i što sam produžio ugovor s mojim klubom. Uvijek mi je bilo zadovoljstvo igrati za NK Osijek, želim i dalje biti dio ove momčadi i dati svoj doprinos što boljim rezultatima. Ima nas puno mladih igrača, baš su mnogi dočekali i dobili šansu i logično je da ljudi u klubu očekuju da mi na terenu uzvratimo na tom ukazanom povjerenju. Znam da se i od mene i od ostalih puno očekuje i vjerujem da ćemo ih svi zajedno ispuniti. Uz to mi je i drago što je do ovog potpisa došlo nakon važne pobjede i potvrde novog plasmana u Europu

49 službenih utakmica

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Dobro ozračje nakonnaše momčadi nadi potvrde plasmana u Europu nastavljeno je i nakon nedjeljnog derbija. Sat vremena po svršetku utakmice ugovor sprodužio je mladi hrvatski reprezentativacPrethodno je suradnja bila potpisana do ljeta 2025., no sada je produljena još zado kraja lipnja 2027. Tako su, baš kako je nedavno i najavljivao sportski direktor, istaknuo je Boto.„Bukva“ je standardni prvotimac, isti status ima i u reprezentaciji U-21 tako da su uz njega vezana i. Zadovoljstvo mu je, kako je rekao, što je sve završeno na obostrano zadovoljstvo., naglasio je Bukvić.Domagoj je za Bijelo-plave dosad odigraoi to na više pozicija u različitom formacijama. Postigao je četiri pogotka te zabilježio devet asistencija. Debitirao je 2. travnja 2023. s Rijekom na Rujevici. Za nacionalnu vrstu U-21 zaigrao je šest puta i zabio jedan gol.