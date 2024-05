Mia Wild

Tekst: AK Slavonija-Žito

Foto: Olaf Brockmann

Samo nekoliko dana nakon odličnog nastupa u Grazu, naša preponašica i hrvatska reprezentativkasjajno je odradila svoje utrke na još jednom natjecanju u Austriji! Ovaj puta ugdje je u kvalifikacijama na 100 metara prepone ponovno istrčalaza juniorke koji sada iznosi 13,10! To je deset stotinki brže od vremena kojeg je ostvarila prošloga vikenda, kada je također postala rekorderka. I opet se vraćamo na priču koja nas čini osobito ponosnima, a to je spoznaja da Mia trenutno imau kategoriji U-20, a! Zvučni nevjerojatno, no tako je realno i istinito.U finalu je ovoga petka nazauzelai osvojila, ostvarivši vrijeme 13,16. Ispred Wild su bile iskusna Austrijanka(12,97) koja je slavila i u Grazu i drugoplasirana Njemica(13,08 ). Zapravo je fascinantna lakoća s kojom trči uzdanicau svakoj utrci, bez obzira što su joj konkurentice među seniorkama s puno više odrađenih međunarodnih natjecanja. Inače, najbolji juniorski rezultat u svijetu trenutno drži Jamajčanka– 12,95. Naša Mia zaslužuje sve pohvale i čestitke, baš kao i njezin trener. I kako bi upravo on znao reći, samo je nebo granica…