GPP Osijek

20. svbinja 2024.

T 1: Zeleno Polje – Višnjevac

A 5: Josipovac – Bijelo Brdo

radova

rekonstrukciji i obnovi kolnika

preusmjerava

izvijestio je o preusmjerenju prometa odna tramvajskoj liniji(voze autobusi) i autobusnoj linijiZbog izvođenjaizmeđu dva kružna toka na potpunoju Ul. bana Josipa Jelačića u Višnjevcu od Ul. Nikole Šubića Zrinskog do Ul. Stjepana Radića, od 20. svibnja 2024.se trasa Tramvajske linije 1 i Autobusne linije A5 prema sljedećem:- iz smjera Višnjevca prema Zelenom polju (T1) i Bijelom Brdu (A5) prometuje se obilazno, iz Ul. bana Josipa Jelačića – desno Ul. Nikole Šubića Zrinskog – lijevo Ul. J.J. Strossmayera – lijevo Ul. Stjepana Radića – desno Ul. bana Josipa Jelačića i dalje po ustaljenim trasama linija, uz napomenu da se privremeno ukida stajalište Višnjevac / Ul. S. Radića jug (prije kružnog toka na križanju Jelačićeve i Radićeve) i uvodi zamjensko stajalište odmah iza kružnog toka na istom križanju u Ul. bana J. Jelačića kod k.br. 11a- iz smjera Zelenog Polja prema Višnjevcu iz Ul. bana Josipa Jelačića iz kružnog toka - lijevo u Ul. Stjepana Radića – desno Ul. J.J. Strossmayera – desno Ul. Nikole Šubića Zrinskog – lijevo u Ul. bana Josipa Jelačića i dalje po ustaljenoj trasi linija do okretišta tramvaja ili do Josipovca, uz napomenu da se privremeno ukidaju 2 autobusna stajališta: Višnjevac / Ul. kralja Tomislava sjever (zamjensko je u Ul. S. Radića kod k.br. 4), i Višnjevac / Ul. N. Š. Zrinskog sjever (prije kružnog toka na križanju Jelačićeve i Ul. N. Š. Zrinskog) umjesto kojeg se uvodi zamjensko stajalište odmah iza kružnog toka, na istom križanju u Ul. bana J. Jelačića kod k. br. 80.Ovakva regulacija na snazi je do završetka planiranih radova u ovoj fazi izvođenja.Mole se putnici za razumijevanje.