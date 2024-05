Drugo nacionalno ocjenjivanje kulena

Festivalu kulena

Festival kulena

Kuće Baranjskog kulena u Branjinom Vrhu

baranjskih proizvođača

Istre, Mađarske i Srbije

deja o organizaciji Festivala kulena rođena je još prošle godine kroz razgovore s našim partnerima -Udrugom proizvođača kulena – Baranjski kulen i Turističkom zajednicom Baranje. Festival kulena treba biti inicijalni projekt koji bi u budućnosti, uz stručno ocjenjivanje, osnažio i turističku promidžbu, a proizvođačima osigurao novu perspektivu u plasmanu njihovih proizvoda. Grad Beli Manastir vlasnik je i prostora preko puta Kuće kulena tako da dugoročno možemo raditi nove projekte i investirati u nove sadržaje. Također, Grad je zainteresiran podržati kulenare u odlascima na festivale i sajmove koji se održavaju u Hrvatskog, poput onoga u Svetom Petru u Šumi u Istri. Želimo dodatno proširiti priču Festivala i priču kulena koja je već sada nadrasla Beli Manastir, no ima potencijala za mnogo više

Tomislav Rob

Više od pet godina Baranja je prepoznata kao vrhunska turistička destinacija, kako na nacionalnoj, tako i na regionalnog razini. Enologija i gastronomija dva su najjača aduta Baranje, a kulen je, uz vino i outdoor aktivnosti, jedan od najprepoznatljivijih baranjskih proizvoda. Sve je to bio glavni povod organiziranju novog festivala koji bi bio na višoj stručnoj razini te iznjedrio dodatnu turističku ponudu i razlog zašto bi posjetitelji došli u Baranju

Matej Perkušić

Na drugo nacionalno ocjenjivanje kulena ove je godine pristiglo više od 30 uzoraka iz četiri kontinentalne hrvatske županije. Festival kulena neće imati samo natjecateljski karakter nego i edukativno-promidžbeni dio. Ocijenit će se kvaliteta, no želimo razmijeniti informacije i iskustva, a kroz okrugli stol želimo pomoći svim proizvođačima kulena i zajedno prokomentirati probleme, mogućnosti unaprjeđenja suradnja, što je to što nam svima skupa treba u proizvodnom i gospodarskom dijelu te kako možemo zaokružiti cijelu priču. Kulen kao proizvod ima veliki utjecaj na ruralni razvoj i ostanak mladih na selu, a prvi i osnovni cilj naše Udruge je poboljšati proizvodne lance - od proizvodnje svinja do prodaje kulena

Miodrag Komlenić

nerazvijene turističke zajednice

17.000 eura

Tekst i foto: Kristina Babić

bit će održano u petak, 17. svibnja 2024. godine, a proglašenje šampiona i dodjela nagrada bit će održana na prvom, 25. svibnja 2024. godine.bit će održan u prostorute na livadi preko puta, na kojoj će biti postavljen šator. Ulaz će biti otvoren za sve koji žele kušati proizvodesuhomesnatih proizvoda te proizvođača iz- I, rekao je gradonačelnik Belog Manastira, rekao je, direktor TZ Baranja., rekao je, predsjednik Udruge proizvođača kulena – Baranjski kulen.Festival je prijavljen na natječaj zakoji je raspisala Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma, te je za njegovu provedbu odobreno približno. Organizatori očekuju da Festival kulena postane novi brand Baranje i jedan od najpoznatijih festivala u Hrvatskoj vezan uz proizvodnju i prodaju kulena.