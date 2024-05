Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija

Veselim se uvijek okupljanju reprezentacije, a ove godine tu je i puno novih, mladih djevojaka, pa je posebna atmosfera. Velika je promjena u reprezentaciji, tu je sada desetak mladih djevojaka od 18-21 godine. To je sjajno za njih, mogu biti zahvalne na tome, jer će u ovom sastavu sigurno još biti godinama.

Drugačije se trenira, definitivno, ja sam u reprezentaciji odrasla s djevojkama od 30 i više godina, ovo je za mene ipak promjena. No, vidi se kod svih njih izražena želja i volja za dokazivanjem i to je sjajno. Što se izbornika tiče, do sada ga nisam poznavala i mogu reći da su prvi dojmovi iznimno pozitivni, vidim da je donio smirenost u ekipu i igru. Uz njega je i kao prva pomoćnica moja nekadašnja suigračica Sanja Popović Gamma, pa mi je to super.

Bilo je odlično, obje smo utakmice dobile s 3:0, držale kontinuitet cijelo vrijeme, nismo dale suparnicama da nam se približe. Jako sam zadovoljna kako smo izgledale i igrale u ta dva susreta.

Zadar će uvijek imati posebno mjesto u našim srcima, obzirom na utakmice koje smo tamo odigrale i sjajne rezultate. No, niti Osijek nam nije ništa manje drag. Nadamo se da ćemo i tu pokazati dobre partije.

Daleko je to još, idemo susret po susret, turnir po turnir, pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Nadamo se, naravno, dobrom rezultatu, igramo da pobjeđujemo, ali ne stvaramo si nikakav presing. Važno je samo da pokažemo što bolju igru, a kako je to izgledalo na probi u Kranjskoj gori sa Slovenkama, mislim i da hoćemo.

Bilo je super u Grčkoj, snašla sam se dobro, liga im je kvalitetna, poput Francuske ili Njemačke, ja sam odigrala dobro, tako da sam baš zadovoljna. Zemlja mi se svidjela, podneblje, klima, hrana, ljudi. Da, ovo je doista bila jedna dobra sezona. Koju treba još nastaviti dobrim igrama i rezultatima u hrvatskoj reprezentaciji.

Tekst i foto: Anela Novina

promijenila je prema ranijem planu mjesto priprema pred početak natjecanja u ovogodišnjoj. Nakon Maribora, gdje su startale u nepotpunom sastavu još 22. travnja, od početka tjedna su u Osijeku, u kojem će ovog vikenda odigrati prvi turnir Zlatne lige, u. Prve suparnice su im reprezentativke Azerbajdžana, udok u nedjelju u istom terminu igraju protiv izabrane vrste. Nakon osječkog turnira, na rasporedu su još dva, u. Final Four je u, 15.-16. lipnja., jedna od naših najiskusnijih igračica, srednja blokerica koja je stigla u Maribor prošli tjedan, jedva se čekala priključiti suigračicama. „Martina koja je rođena 1993. godine spada u starosjediteljice u reprezentaciji, a o prvim dojmovima, o novim suigračicama i izborniku Igoru Arbutini kaže: „Nakon završenog prvog dijela priprema u Mariboru, naše su djevojke protekli vikend odradile i dvije trening utakmice s reprezentacijomu Kranjskoj gori. „Posljednjih godina Zadar je bio njihova baza, sada je to ponovno Osijek, kao nekada. „U Zadru su izborile nastup u, a pokušat će to ponoviti još jednom. „“ – rekla je iskusna, koja je u ovoj sezoni s Panathinaikosom osvojila naslov prvakinja Grčke, a ona sama bila proglašena najboljom srednjom blokericom i napadačicom. Individualni naslovi koji ne idu prvi puta u njene ruke.“ - dodala je Martina na kraju.