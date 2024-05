Dijabetes ili šećerna bolest

već je odavno stekla status. U Europi od šećerne bolesti bolujeu dobi, dok u Hrvatskoj ta brojka iznosi. Također, procjenjuje se da u svijetu okonema postavljenu dijagnozu, što znači da gotovo svaka druga osobada ima šećernu bolest. Iako je svaki pristup liječenju i nošenju s izazovima ove bolesti, postoje brojni načini i savjeti stručnjaka kako da poboljšamo kvalitetu života. Isto tako za sve one koji imaju genetske predispozicije ili pak vode neuredni način života, postoje brojni načini kako značajno smanjiti ili potpuno ukloniti mogućnost za dobivanjem dijabetesa.autora dr., nova je knjiga na hrvatskom tržištu, a nudi revolucionarni plan prehrane za prevenciju i ozdravljenje. Dr. Fuhrman već je poznat čitateljskim krugovima kroz svoj bestseler "Superimunitet", a u ovoj nas knjizi upoznaje sa svojim znanstveno dokazanim i praktičnim programom prehrane koja se temelji na povrću, grahoricama, sjmenkama i orašastim plodovima. Knjiga će pružiti novi pogled na zdravlje oboljelima od dijabetesa tipa 2, ali i onima oboljelima od dijabetesa tipa 1 koji ovim načinom mogu smanjiti potrebu za inzulinom.nudi malo drugačiji pristup prehrane dr.koji je već poznat i kao autor kuharice za 4 krvne grupe. U ovoj knjizi, dr. D'Adam donosi klinička iskustva svojih pacijenata, sredstva za borbu, prevenciju, liječenje i suzbijanje nekih od mnogih tegoba dijabetesa. Na početku knjige, autor nudi anketni upitnik na temelju kojeg se otkriva rizik razvoja za vašu krvnu grupu. Zatim dobivate individualizirani plan prehrane, treninga i popis namirnica prilagođeni svakoj krvnoj grupi te odgovore na učestala pitanja poput "Je li dobro popiti čašu vina nakon ručka?"dolazi iz pera još jedne doktorice – dr.koja se i sama susrela s dijagnozom dijabetesa. Sve informacije upravo iznosi iz četiri desetljeća vlastita iskustva nošenja s bolešću te iz svog profesionalnog iskustva objašnjava kako dijagnoza može utjecati na odnose i stil života. Dr. Wilson iznosi veliki broj primjera raznih slučajeva pacijenata, od trenutka kada su otkrili bolest, njihove promjene raspoloženja i emocije pa do rješenja koji garantirano nude potpuno ublažavanje simptoma. Za kraj, knjiga nudi nekoliko zanimljivih recepata i jelovnika za doručak i ručak, pri čemu nisu isključeni ni posebno prilagođeni deserti.od A pa skoro do Ž, knjiga je naših domaćih autorica doc.dr.sc., dr. med i prof.dr.sc., dr. med. Budući da tjelesna aktivnost ima pozitivan učinak na zdravlje, autorice smatraju kako oboljeli od dijabetesa općenito nemaju relevantan pristup informacijama kako, koliko i kada vježbati i kojom se tjelesnom aktivnošću baviti bez kontradikcija i negativnih efekata. Osim što ova knjiga nudi istovremeno znanstvena i laička objašnjenja i upute za određene programe vježbanja, također i odgovara na pitanja poput "Kako spriječiti pad koncentracije glukoze u krvi tijekom vježbanja?" ili "Kada postoji opasnost od hipoglikemije?"donosi nam stvarne priče pune osobnih i intimnih detalja, pet anonimnih osoba koje većinu svojega života žive s dijabetesom. U kratkoj knjizimožete se poistovjetiti s iskrenim i emotivnim iskustvima oboljelih od dijabetesa i njihovu svakodnevnom borbom.