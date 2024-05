nastavak

Fiamma Vesuviana Srl je tvrtka koja je od samog početka rada 1924., kroz kvalitetu svojih proizvoda posvećena brizi prema svojim potrošačima jer je upravo zadovoljstvo potrošača obiteljsku tvrtku pod imenom „Conserve Ambrosio“, dovelo do statusa renomirane i jedne od najiskusnijih u području konzervirane hrane i proizvodnje tjestenine, a koja tvrtka danas izvozi preko 85% svoje proizvodnje u više od 75 zemalja diljem svijeta.



Slijedom takvog pristupa prema svojim potrošačima, a u odnosu na tvrdnju iz članka da je u konzervi smeđeg graha, kojeg na tržište pod svojim brandom Good Food plasira Konzum, a čiji je proizvođač Fiamma Vesuviana S.r.L., (LOT broj LM 261 s rokom trajanja od 17.9.2026.), pronađena polovica štakora, očitujemo se kako slijedi:



Cjelokupan proizvodni asortiman tipičan za mediteransku prehranu, Fiamma Vesuviana Srl proizvodi isključivo poštivajući provjereni sustav odabira sirovina i proizvodnju prema strogim pravilima UNI EN ISO 22000 i HACCP certifikata.



U odnosu na proizvodni postupak konzerviranja smeđeg graha, isti postupak počinje ubacivanjem sušenog graha u velikim vrećama od 50 kg do 200 kg u stroj, a prije punjenja limenki, kao i nakon punjenja limenki, sirovina i konačni proizvod prolaze kroz sljedeće kontrole:

1. Stroj za puhanje za uklanjanje hlapljivih nečistoća;

2. Posuda za namakanje od čistog čelika koja, napunjena filtriranom vodom pomaže u hvatanju povrća ili inertnih stranih tijela sa specifičnom težinom manjom od vode koja lebde iznad posude gdje ih vadi nadležno osoblje;

3. Stroj s vodom za uklanjanje daljnjih stranih tijela kao što su kamenčići i sl.;

4. Električni optički strojevi za odabir koji mogu detektirati čak i grah različite boje za daljnju provjeru prije punjenja limenki;

5. Magneti za uklanjanje metalnih stranih tijela postavljenih ispred stroja za punjenje.



5" X - Ray stroj za otkrivanje napunjenih i zatvorenih limenki, pozicija nakon strojeva za sterilizaciju, koji sadrže strana tijela bilo koje vrste i koji takve neispravne limenke drže izvan skladišta.



Dakle, očito je i certificirano da proizvodni postupak konzervi smeđeg graha uključuje sve potrebite provjere što jamči najvišu moguću sigurnost za kvalitetu proizvoda.



S obzirom na prethodno opisane proizvodne postupke i kontrole, kao i s obzirom na višedesetljetno iskustvo u proizvodnji, teško je makar i teoretski zamisliti okolnosti pod kojim bi se eventualno moglo desiti da se u konzervi smeđeg graha nađe bilo što drugo osim smeđeg graha, a poglavito da se u limenci nađe polovica štakora.



Nadalje, okolnosti predmetnog slučaja, odnosno, činjenica da je jedini „dokaz" za predmetnu objavu fotografija konzerve smeđeg graha pored koje se na fotografiji nalazi dio tijela neke životinje, ne pruža dovoljnu sigurnost u vjerodostojnost objave, a ista objava je samo u roku od 24 sata izazvala nesagledivu štetu do sada besprijekornom poslovnom ugledu Fiamma Vesuviana Srl. i to na međunarodnom planu.



Slijedom navedenog, nesrazmjer "između predmetne objave bez potpune provjere s jedne strane i nesagledive štete koja nastaje ugledu proizvođača s druge strane, ukazuje na potrebu da se zaštita potrošača mora provoditi odgovorno, sukladno propisima i iskustvenim standardima".



Ne dovodeći u pitanje svakog potrošača ponaosob, te neupitnu podršku udrugama za zaštitu prava potrošača u njihovom legitimnom i društveno korisnom djelovanju, smatramo da nije primjereno da se primjedbe potrošača prihvaćaju nekritički, odnosno, bez odgovarajuće provjere jer se takvim nekritičkim prihvaćanjem primjedbi stvara prostor za zlouporabu prava svake vrste.



Međutim, bez obzira na sve navedeno, želeći otkloniti i najmanju mogućnost da potrošači imaju bilo kakvu sumnju u apsolutnu ispravnost proizvoda Fiamma Vesuviana S.r.L, uključivo proizvode koje na tržište pod svojim brandom Good Food plasira Konzum, zajednički i u dogovoru s poslovnim partnerom Konzum d.d. je odlučeno da se iz preventivnih razloga s tržišta povuče cijela predmetna serija konzervi.



S obzirom da je predmetna objava je išla u poslijepodnevnim satima 7. svibnja 2024., pa je dakle prošlo nešto više od 12 sati od upita do objave, a što je s obzirom na sve okolnosti, to je bio nedovoljan rok za očitovanje FIAMMA VESUVIANA S.r.l.

