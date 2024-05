44 točke

Uz ostale točke, na dnevnom redu je bilo i izvješće o izvršenje proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu u kojoj su ostvareni prihodi u iznosu od nešto više od 228 milijuna eura. Naime, izvorni prihodi Županije nisu dostatni za sve projekte koje provodimo i koje planiramo, te smo prionuli poslu i veliki dio sredstava povukli iz fondova Europske unije i s nacionalne razine. Među kapitalnim projektima su Gospodarski centar OBŽ, izgradnja I. gimnazije, sustavi navodnjavanja, Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske i drugi. Pri tomu želim naglasiti da je prihod od poreza na dohodak, kao naš najizdašniji izvorni prihod, povećan oko 30% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine što je svakako posljedica bolje zaposlenosti i rasta plaća

Županijska uprava poduzima kontinuirane aktivnosti na povećanju zapošljavanja i potporama za zapošljavanje. Između ostalog, kao osnivači srednjih škola u velikoj mjeri sudjelujemo u prekvalifikacijama osoba koje se nalaze u sustavu Zavoda za zapošljavanje kao nezaposlene osobe, što je doprinijelo dodatnom zapošljavanju. Krajem svibnja po treći put započet će edukacija za nezaposlene iz područja programiranja i razvoja web aplikacija. Danas na ovoj sjednici donosimo i odluku da se potpore za pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja s dosadašnjih 2.000,00 eura povećaju na 5.000,00 eura. Dana 3. lipnja 2024. godine bit će objavljeno pet javnih poziva za poticanje razvoja poduzetništva, za čiju je provedbu planirano 361.000,00 eura. Spomenut ću i da povećanja broja obrta na nacionalnoj razini iznosi 10,5 %, a na razini županije 11,4 %, pa trenutno imamo 6.381 aktivni obrt, što je 651 obrt više nego istog dana prošle godine

Čakbilo je na dnevnom redu, održane danas (6. ožujka 2024. godine) uu Osijeku, a u nazočnosti 40 od ukupno 47 vijećnika. Većina točaka odnosila se na donošenjeo temama iz temeljne nadležnosti županije. Razmatrana su tako i izvješća o radu županijskih javnih ustanova i tvrtki, kao što su, no osobitu pozornost imale su informacije o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju, potporama u poduzetništvu, razvoju turizma, stanju sigurnosti, afričkoj svinjskoj kugi, sporazumu s ukrajinskom regijom Vinicja…- kazao je obnašatelj dužnosti županaIzvješće o stanju nezaposlenosti i zapošljavanja na području Županije bilo je također na dnevnom redu, a vijećnicaje pod točkom vijećnička pitanja konstatirala da je stopa nezaposlenosti među najvišima u Hrvatskoj. Naime, krajem travnja 2024. godine u Područnoj službi Osijek evidentirano je, odnosno 855 osoba (6,1%) manje nego prethodni mjesec i 293 osobe (2,2%)nego u travnju 2023. godine. Nezaposlenost se u prva četiri mjeseca 2024. godine smanjivala prosječno mjesečno za 2,3% ili 325 osoba. S druge strane, krajem ožujka 2024 godine bilo je 93.337 zaposlenih osoba, što je za 1.186 osoba više nego u ožujku 2023. godine.- istaknuo je Lukić.Govoreći o razvoju turizma kazao je kako turističke zajednice Osječko-baranjske županije i jedinica lokalnih samouprava ulažui potpore za razvoj ruralnog turizma. To se u konačnici odražava i na povećanje broja gostiju kojih je 2016. godine bilo 178.826, dok je prošle godine ostvareno 272.373 noćenja, odnosno gotovo 100.000 više. Kriza je zabilježena u za vrijeme pandemije koronavirusa, međutim već nakon godinu dana krenula je uzlazna putanja do sadašnjih rekorda.U vezi stanja sigurnosti na području županije, Lukić je naglasio da je prema podacima Policijske uprave Osječko-baranjskeevidentiranih kaznenih djela, poginulih osoba, teško ozlijeđenih osoba, kao i prekršaja iz područja javnog reda i mira, a nema ni incidenata sa stranim radnicima, no nešto je povećan broj prometnih nesreća. Zaključio je da je ukupno stanje sigurnosti stanovnika županije na zavidnoj razini te se nada da će tako i ostati, što je svakako preduvjet i za daljnji dolazak investitora i turista.Pod točkom pitanja i inicijative vijećnika istupili sua na pitanja je odgovorio obnašatelj dužnosti županaNa samom početku sjednice konstatirane su i promjene u redovima vijećnika. Naime, umjesto bivšeg župana i danas ministra obraneu vijećničkim klupama do sada je bio, no podnio je ostavku iz osobnih razloga te je danas kao novi vijećnik prisegnuo. Po prestanku mirovanja mandata, vijećnik je od danas i, na čijem je mjestu do sada bioPredsjednica Županijske skupštinei obnašatelj dužnosti županačestitali su vijećnicima koji su na nedavnim parlamentarnim izborima postali saborski zastupnici, a to su