Američki je romanopisac Ken Kesey (1935. – 2001.), nakon studija u Oregonu, bio bolničar u sanatoriju za psihičke bolesnike, gdje je dobrovoljno sudjelovao u pokusima s halucinogenom drogom LSD. U bolničku sredinu smješta svoj prvi roman, ispripovijedan iz gledišta shizofrenog Indijanca, Let iznad kukavičjeg gnijezda (1962.), o sukobu individualizma i spontanosti s institucionalnom represijom.

Let iznad kukavičjeg gnijezda, roman koji je Ken Kesey napisao u suzvučju s buntovničkim i slobodoumnim duhom vremena, doživio je golem uspjeh, čiji temelji nesumnjivo počivaju na činjenici da je tragikomično, savršeno oslikanim arhetipovima lica pogodio samu srž borbe pojedinca protiv sustava, koji uvijek administracijskim ili svjetonazorskim ogradama nosi bar trun represije. Samo godinu dana nakon izlaska romana slavni dramaturg Dale Wasserman roman je dramatizirao u predstavu..

Let iznad kukavičjeg gnijezda crnohumorna je satira o pojedincu u represivnom sistemu, mentalnim institucijama i slobodi duha. Slavni dramaturg Dale Wasserman adaptirao je istoimeni roman u predstavu koja se godinama igrala u kazalištima širom Sjeverne Amerike, pa je samim time svoju popularizaciju doživjela i na drugim kontinentima. (...)



Priča se događa u ustanovi za mentalno oboljele u Oregonu, gdje se sve poremeti dolaskom Randlea McMurphya, zatvorenika koji je svoju kaznu odlučio lagodno odslužiti umjesto. Ono što je za McMurphyja u početku igra pretvorit će se u ozbiljnu borbu za prava i slobodu duha, zbog koje će se na kraju i sam, izmučen nasilnom i prinudnom terapijom elektrošokovima, uistinu pretvoriti u čovjeka koji je izgubio ne samo bitku s represivnim sistemom već i, u doslovnom smislu riječi, zdrav razum...

Ivana Šojat

Tekst i foto: Narcisa Vekić / HNK u Osijeku

Nakon drame(u listopadu 2023.) te komedije(u ožujku ove godine), Dramapriprema i treću ovosezonsku premijeru –(Flew Over the Cuckoo's Nest, engl.), koju prema tekstu(nastalom prema istoimenom izvornom romanu) režira. Dramaturgiju i adaptaciju potpisuje, glazbu(Krankšvester). Scenografkinja je, kostimografkinja, za scenski je pokret zadužen, a za video Ivan Marušić Klif. Oblikovatelj svjetla jePremijera je u, repriza u, a Pretplata 3 uDo kraja ove sezone još će biti četiri izvedbe: 28. svibnja u 19 sati, 29. svibnja u 18 sati te u lipnju – 20. i 21. s početkom u 20 sati.U glavnoj je ulozi Randalla Patricka McMurphyja, sestru Ratched igra, a doktora Spiveyautjelovit će Candy, a, pak, Poglavicu. Kao Billyja Bibbita gledat ćemo, a kao Hardinga -. Cheswick će bitiSefelt, a Fredericksonigrat će Georgea, aPukovnika Mattersona. U predstavi glume i“ (Izvor: mrežno izdanje Hrvatske enciklopedije LZ Miroslav Krleža).““ (Piše:, urednica kazališnih izdanja)Prema Keseyevu je debitantskom romanu, redatelj Miloš Forman 1975. snimio istoimeni film, koji je u povijest ušao i kao prvi film - nakon Dogodilo se jedne noći (It Happened One Night) iz 1934. - koji je osvojio Oscara za najbolji film, redatelja, glavnog glumca, glavnu glumicu i scenarij. Osvojio je i šest Zlatnih globusa, a 1993. odabran za čuvanje u Nacionalnom filmskom registru.