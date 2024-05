duhu natjecanja

Tekst i foto: DZ Slavonija

I ovaj vikend prošao je u, no ovoga puta na red su došle ženske snage. Naime, u Zagrebu je proteklog vikenda održanokao i. Ukupno je biloiz cijele Hrvatske teNovina ženskog sastava bila je mladakoja se pokazala kao odličan dio ekipe sa svihi krajnjim rezultatom od 60 kg u trzaju, 75 kg u izbačaju i 135 kg u biatlonu.Također ju je slijedila ikoja je prvi puta na natjecanju napravila svihi k tome. Dorin krajnji rezultat bio je trzaj od 43 kg, izbačaj 55 kg i biatlon 98 kg.i ovoga je puta imala odličan nastup. Trzaj je napravila 57 kg, a u izbačaju je postavilau kategoriji do 49 kg i to s visokih 81 kg. Znamo da je ovo bionjezinog obaranja rekorda, tako da smo svi sretni i ponosni na nju, a vjerujemo da i ona ne skida osmijeh s lica cijeli vikend. Ukupni Tihanin biatlon bio je 138 kg.Četvrti član ekipe (ali nimalo manje važan),napravila je trzaj 64 kg, izbačaj 75 kg i biatlon 139 kg. Nives je ujedno nastupala i nagdje je u svojoj dobnoj i težinskoj kategoriji uzela sva(trzaj, izbačaj, biatlon).I za kraj,ovoga puta nije bila dio ekipe, ali je nastupala na veteranskom prvenstvu i uz sjajnu izvedbu od svih- trzajem od 58 kg, izbačajem od 78 kg i biatlonom od 136 kg, osvojila svau svojoj dobnoj i težinskoj kategoriji.na ovom je kolu kroz nastup svojih cura skupiočime je stao nai samo je 63 boda ispod prvoplasiranog. Čestitke prvenstveno, a onda i svim drugim klubovima kao i DK Metalac na organizaciji natjecanja.