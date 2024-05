Vinski mjesec Osječko-baranjske županije

Ovogodišnji Vinski mjesec OBŽ specifičan je i po tome što ne traje samo mjesec dana nego gotovo dva mjeseca

već treću godinu zaredom njegovi organizatori stvaraju motiv za dolazak i poruku gostima da mogu doći svaki vikend u područje Osječko-baranjske županije i zabave se na jednom od brojnih vinskih događanja.

Ovu manifestaciju i točnije manifestacija možemo svrstati u skupinu „naj“. Svim gostima želim dobrodošlicu u vinski raj pod zajedničkim nazivnikom naj; najveći vinogradi, najbolji proizvođači, najveća bačva, najveći vinski podrum i najbolje vino u ovom dijelu Europe. Manifestacije privlače mnoge ljude na područje Osječko baranjske županije, znamo koliko su one značajne u turističkom smislu, no veliki broj ljudi ne privlači sama manifestacija. Gosti su obično ljudi koji dolaze na više od jednog dana u naše destinacije i zbog sadržaja koji su vrlo bogati u našim vinogorjima, pa sam siguran da će i sada zadovoljiti sve što ljubitelji vina, prirode i svega lijepoga očekuju na našem području. I opet se rado vratiti na ove naše manifestacije. Ono što je poznato i što će biti ovdje prezentirano su lokacije gdje će se održavati manifestacije

Jedna od najvećih atrakcija svakako su naša četiri izvrsna vinogorja, a produkt takvih posebnosti su jednako izvrsna vina koja su proizvedena u našim vinskim podrumima koji odišu tradicijom, mirisom visokokvalitetnih vina, u čije je okuse utkana ljubav, trud i gostoprimstvo vinara. I to je ono što naši posjetitelji osjete i zašto se vraćaju, a onda je na nama da i dalje organiziramo takve hvale vrijedne i sjajne manifestacije koje generiraju sve veći broj i turista i lokalnog stanovništva

5. Festivala sira i vina u dvorcu Prandau-Normann

Vino i tambure

, jedinstvenanajveće slavonske županije, ove godine počinje u, a uz bogat i raznovrstan program traje do, i to na niz atraktivnih lokacija diljem županije, na svakoj s vrhunskim sadržajima. Tim povodom danas (10. svibnja) predstavljena je cijela manifestacija, i to na neuobičajenom mjestu, na krovu/terasiu centru Osijeka i s pogledom na Dravu, luku, grad, na lijevu obalu rijeke…Program Vinskog mjeseca OBŽ predstavili su obnašatelj dužnosti župana, direktorica Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport OBŽiz TZ OBŽ, direktor TZ Baranja, direktorica TZ Grada Osijekai direktorica TZ Đakovote - kako je rekla Ivana Jurić -- kazao je obnašatelj dužnosti župana Mato Lukić.Pročelnica Upravnog odjela za turizam, sport i kulturu OBŽ Tatjana Turalija istaknula je kako Osječko-baranjska županija po mnogočemu jedinstvena kada je riječ o turističkim atrakcijama. -- kazala je pročelnica Turalija.Mislav Matišić je najavio kako Vinski mjesec OBŽ počinje u subotu, 11. svibnja, u Valpovu održavanjem. Naglasak festivala je na malim proizvođačima vina i sira. Slijedi vinska manifestacija31. svibnja u okviru Baranjskog bećarca…Vinski mjesec Osječko-baranjske županije (11. svibnja - 5. srpnja 2024.)Vinski mjesec OBŽ je poseban i po tomu što traje dulje od kalendarskog mjeseca - tijekom svibnja i lipnja, pa sve do početka srpnja te nudi velik izbor prigoda za druženje uz čašu vina s pogledom na vinograde, dvorce i druge ruralne i gradske vizure.Ove godine Vinski mjesec započinje 11. svibnja Festivalom sira i vina u Valpovu, a zatim se uz vino družimo u Osijeku na Vinskoj šetnji muzejima 17. svibnja, na Večeri vina i umjetnosti 18. svibnja te 25. svibnja na osječkom Wine & Walku.Svibanj ćemo završiti u Dražu u Baranji manifestacijom Vino i tambure (31. svibnja), a i mjesec lipanj nastavit će se u baranjskom vinogorju. Tako 1. lipnja u Kamencu, uz popularni Baranja Wine & Walk, u laganoj hiking (šetnji) možete doživjeti vinograde i pitoreskne vidike Banskog brda. Vikend kasnije nastavljamo u vinsko-rekreativnom stilu u Zmajevcu na Vinatlonu 8. lipnja, a istoga dana u nedalekom erdutskom vinogorju na manifestaciji Fiš&Aljmaš otkrijte koje vino najbolje paše uz dunavsku ribu.Drugi dio lipnja i sam početak srpnja donose nam nova nezaboravna vinska iskustva. Pozivamo vas da otkrijete bajkovito đakovačko vinogorje i otvorene podrume Mandićevca 21. lipnja i Trnave 22. lipnja u sklopu Bonavite, jedne od naših najstarijih vinskih manifestacija, a kraj Vinskog mjeseca proslavite s nama 5. srpnja u Osijeku na drugoj ovogodišnjoj Večeri vina i umjetnosti, jednome od najposjećenijih vinskih događaja, uz koncerte, izložbe i najbolja vina Slavonije i PodunDodatne informacije možete naći na web stranici Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.