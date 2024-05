Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta

Tekst i foto: Javna ustanova za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije

Mnoge su vrste u našem okolišu strane vrste. To znači da ih je čovjek namjerno unio iz njihova prirodnog područja rasprostranjenosti u novo područje u kojemu one prirodno ne žive, a radi koristi koje ostvaruje od njih, ili ih je slučajno prenio npr. na odjeći, opremi, vozilima ili robi koju prevozi. Čovjek svojim neznanjem ne razmišljajući o posljedicama unosi invazivne vrste u prirodu misleći kako im pomažemo, a zapravo unošenjem invazivne strane vrste možemo naštetiti autohtonim vrstama i time ugroziti postojeću bioraznolikost. Kornjača Trachemys scripta potječe iz Sjeverne Amerike, no danas je zbog trgovine kućnim ljubimcima prisutna u prirodi svih kontinenata osim Antarktika. Najčešće ih možemo pronaći u jezerima u parkovima, u lokvama, kanalima i ribnjacima u blizini naselja, kamo ih puštaju neodgovorni vlasnici. Slatkovodne kornjače često se međusobno natječu za sunčališta jer im je sunčanje važno za održavanje temperature tijela i za metabolizam. Prisutnost kornjače Trachemys u staništima u koja je unesena može dugoročno negativno utjecati na zavičajne kornjače, barsku kornjaču Emys orbicularis. Kornjača Trachemys ima kompetitivnu prednost nad zavičajnim kornjačama jer ranije spolno sazrijeva, stvara veći broj potomaka, veća je i agresivnija. Zbog svega navedenoga zauzima bolja sunčališta, više i kvalitetnije jede, a to s vremenom dovodi do smanjenja stope preživljavanja zavičajnih vrsta. Osim kompeticije za hranu i sunčališta, kornjače Trachemys mogu prenijeti parazite i patogene (plošnjaci, oblići, bakterije) na zavičajne kornjače, a prijenosnici su i bakterije roda Salmonella. Mogu utjecati i na čitav ekosustav vodenih staništa mijenjanjem kemijskog sastava vode (pH, provodljivosti…).