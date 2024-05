Savjet mladih Osječko-baranjske županije i Savjet Mladih Grada Osijeka

PRAVILA NATJEČAJA:

organiziraju tradicionalni natječaj zaNa području Osijeka Savjet mladih Grada Osijeka osigurao jete će maturanti moći osvojiti iznos odza slogan prve nagrade,za slogan druge nagrade iza slogan treće nagrade.Na području ostatka županije () bit će nagrađeni također s tri nagrade.Nagrade je osigurao Savjet mladih Osječko-baranjske županije, a nagrada za osvojeno prvo mjesto iznosit će, drugi slogan osvojit će iznos od, dok će treći slogan osvojiti iznos odPrijave psu počele u srijedu, 8. svibnja i traju sve do 13. svibnja 2024. u 23:59h!Nakon toga, 15. svibnja, slijedi objava svih prijavljenih slogana sukladnih pravilima natječaja. Slogani će biti objavljeni na Facebook stranicama Savjeta mladih Grada Osijeka i Savjeta mladih Osječko-baranjske županije.„Najlajkanijih“ pet slogana do 20. svibnja u 23:59 će ući u finale, a Povjerenstvo imenovano od strane organizatora odabrat će one najbolje za 2024. godinu! Konačni rezultati bit će objavljeni 23. svibnja, čime će dobitnici imati priliku za dodatno slavlje na Norijadi!Sve što trebate napraviti jest prijaviti se putem poveznice u nastavku:- maturanti mogu poslati maksimalno tri slogana po razredu- slogani ne smiju biti uvredljivi po bilo kojoj osnovi- glasanje za maturantske slogane vršit će se isključivo na službenim Facebook stranicama:- Savjet Mladih Grada Osijeka (škole s područja Osijeka) i Savjet mladih Osječko-baranjske županije (škole s područja ostatka Županije)- 1 lajk vrijedi 1 glas- slogane sa sumnjivim lajkovima Povjerenstvo ima pravo diskvalificirati s natječaja- među sloganima s najviše lajkova (po 5) Povjerenstvo će odabrati dobitnike prve tri nagrade!