Atmosfera je super, djeca se igraju i sretna su, a to je poanta ovoga svega. Osijek je grad sporta, grad koji ulaže u sport, od amatera do profesionalaca, od najranije do najstarije dobi. Kontinuirano ulažemo u sportsku infrastrukturu, stipendiramo mlade sportaše 5. i 6. kategorije, plaćamo prijevoz na službena natjecanja svim dobnim skupinama, ulažemo i u trenere

Želim svima sreću na natjecanju, neka im se pobjeda mjeri u broju stečenih prijateljstava

Plazma Sportske igre mladih najveća su sportsko amaterska manifestacija u Europi, a ove godine okupit će oko 110.000 djece i mladih iz cijele Hrvatske

Tekst i foto: Osijek.hr

Osječka dvoranau srijedu je bila domaćinu sklopu. Više odnatjecalo se u, a igre su započeli uzritam hrvatskog eurovizijskog predstavnika. Najbolje ekipe i najbrži trkači izborit će plasman na državnu završnicu u Rijeci.Mlade sportaše i sportašice podržao je i gradonačelnik Osijeka, koji je izrazio zadovoljstvo velikim brojem okupljene djece na 28. Sportskim igrama mladih u Osijeku.– rekao je gradonačelnik Radić istaknuvši kako se za sport u Osijeku izdvaja šest milijuna eura što je na broj stanovnika jedan od većih iznosa među hrvatskim gradovima.– poručio je.– izdvojila jeiz Sportskih igara mladih.Pokrovitelji natjecanja u Osijeku su Grad Osijek i Zajednica osječkog sporta.