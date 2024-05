Drugo kolo Lige za prvaka Super Sport 1.HNLŽ

U sezonu smo prije svega ušli s ciljem da ponovimo prošlogodišnji uspjeh, odnosno obranimo teško stečenu titulu prvaka. Rezultatski, tablica pokazuje da smo na impresivan način ostvarili zacrtani cilj, međutim put do takvog ostvarenja apsolutno nije bio nimalo lagan. Bila je to ustvari vrlo turbulentna sezona s brojnim promjenama u stručnom i igračkom kadru, ali naposljetku za nas iznimno uspješna. Čestitam svima koji se svakodnevno bore za ovaj klub, tu mislim naravno na naše djelatnike i kompletnu struku, ali u prvom redu na one koje iz utakmice u utakmici pokazuju da zaslužuju braniti boje najtrofejnijeg hrvatskog kluba, a to su naše sjajne igračice!

Općepoznato je da je ovo tek prva sezona u povijesti kluba kada možemo reći da imamo adekvatne infrastrukturne kriterije i uvjete za treniranje. Naime, odlaskom NK Osijeka na trenutno najmoderniji stadion u Hrvatskoj, Opus Arenu, otvorilo se pitanje što dalje s Gradskim vrtom? Imamo tu sreću da je naš gradonačelnik zaista promptno reagirao i ukazao nam veliko povjerenje rekavši da Gradski vrt postaje dom najuspješnijih hrvatskih nogometašica, ujedno nam davši i ogromnu odgovornost. Zaista sve što nam se kao klubu omogući, nastojimo vratiti višestruko i na najbolji mogući način. Obaveza svih u klubu je u najboljem svjetlu prikazivati naš Osijek na svakom koraku

U klubu sam od 2005. godine i od tada, u 19 odigranih sezona, osvojili smo impresivnih 15 titula državnih prvakinja, dok smo 4 puta sezonu završili drugoplasirani! Osim toga ostvarili smo brojne i velike pobjede u UEFA Ligi prvakinja! Kada uzmemo u obzir uvjete u kojima smo sve ove godine djelovali, rezultatski uspjeh mi djeluje zaista nestvarno. Prolazili smo kroz brojne i velike poteškoće na putu do spomenutih uspjeha, prolazimo ih još uvijek, ali u klubu opstaju i guraju ga naprijed rekao bi najčvršći, najizdržljiviji, ali i najhrabriji. Iznimno sam ponosan jer u svakom segmentu nastojimo uvijek biti korak ispred drugih i za sada smo u tome i uspijevali. Želim ovim putem zahvaliti svima koji su u bilo kojem trenutku i na bilo koji način pomogli klubu, jer mnogo je onih čije su zasluge kroz povijest kluba, od samog osnutka do danas, dovele do ovoga što trenutno imamo! I tu ne mislimo stati!

Tekst i foto: ŽNK Osijek

i prije službenog kraja sezone odlučilo je u kojem se klubu u Hrvatskoj trenutno igra. Pobjednik je, i to, ni manje ni više nego 25. put od osnutka lige. Jedno je sigurno, Osječankama kada je riječ o nogometu nema premca.Odigrano je 2. kolo Super Sport 1. HNLŽ u kojemu je, dok je susret izmeđuzavršio izjednačeno. To je bilo dovoljno da bijelo-plave djevojke više nitko ne može stići u utrci za titulu državnih prvakinja u sezoni 2023./2024.ponosan je na svoje nogometašice koje su, treba spomenuti, 25. naslovom izborile i nastup u UEFA Ligi prvakinja. No, sigurno nitko više od predsjednika ŽNK Osijek,koji sezonu na izmaku opisuje kao izazovnu., poručuje predsjednik Bodražić, te ističe kako se u sezoni 2023./2024. dogodila i velika prekretnica za klub., kaže Bojan Bodražić koji će u sljedećoj sezoni i sam slaviti veliku obljetnicu – 20 godina na čelu trofejnog sportskog kolektiva.I to vrlo uspješnih 20 godina unutar kojih je ŽNK Osijek bio prvak čak. Naime, Bodražić je na čelo kluba došao 2005. godine, od kada je ženski nogomet u Osijeku i Hrvatskoj samo napredovao., zaključuje predsjednik.