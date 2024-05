krivotvorenog novca

kovanice

pola milijuna

milijun eura

Bundesbanke

73.400

41.100 kovanica

devet krivotvorenih kovanica

2 eura

89 posto

zamagljena i mekana

izdubljena

nepravilnosti

čisto reljefni rub

nečist

boji

mrlje

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Na tržištu se pojavila veća količina, uključujućiKako doznaje Fenix , kriminalna organizacija pustila u opticaj okovisokokvalitetnih krivotvorenih kovanica diljem Europe. Protuvrijednost je oko. To odgovara izvješću, koje govori o povećanoj količini krivotvorenog novca, uključujući kovanice eura.U 2022. u njemačkom platnom prometu otkriveno je okokrivotvorenih kovanica. U 2021. bilo je samo. Čisto matematički gledano, to znači da se godišnje u Njemačkoj proizvede okona 10.000 stanovnika. Krivotvorine su se najčešće događale kod kovanica od, u stopi odPrema stručnjacima, slika pravih novčića jasno se ističe od ostatka površine novčića. Nasuprot tome, slika krivotvorenih kovanica često izgleda. Površina je djelomičnoi imau obliku mrlja, linija ili udubljenja. Pravi novčići imaju. Ovisno o apoenu, prave kovanice imaju utisnuti rub s različitim žljebovima. Rub sumnjivih kovanica često jeKrivotvorine se često razlikuju pood pravih kovanica. Krivotvoreni novčići imajunakon kratkog vremena jer se premaz istroši i osnovni materijal različite boje se vidi. To je osobito vidljivo na uzdignutim dijelovima kovanice.