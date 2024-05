Dubravka Šuica

Potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografijudanas (7. svibnja 2024. godine) u sklopu programa obilježavanjaboravila u Osijeku, jednom od hrvatskih gradova u komu Europska komisija ima svoj centar. Naodržala je izlaganje studentima na temu „“, a potom je u Višnjevcu posjetila, čija je izgradnja sufinancirana europskim sredstvima.Sudionike skupa na Filozofskom fakultetu u Osijeku pozdravio je dekan prof. dr. sc.. -- poručio je dekan Trojan.Obnašatelj dužnosti župana OBŽzahvalio je potpredsjednici Europske komisije Dubravki Šuica na posjetu i izlaganju te naglasio kako su demokracija i demografija izuzetno važne teme, a upravo je ona najkompetentnija da o tomu govori studentima.- kazao je Lukić. Dodao je da Osječko-baranjska županijau Hrvatskoj po povlačenju sredstava Europske unije, pa su subjekti s ovog područja do sada sudjelovali u 1.672 projekta ukupne vrijednosti 1,2 milijarde eura.- T- rekao je Lukić.je naglasila da se kao potpredsjednica EKsamo Hrvatskom nego sa svih 27 zemalja EU. -- rekla je Dubravka Šuica.Nakon izlaganja na Filozofskom fakultetu, potpredsjednica EK Dubravka Šuica u pratnji župana Mate Lukića posjetila je Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, o čijem radu ih je informirao ravnatelj. Izrazio je zadovoljstvo posjetom, osobito što je potpredsjednica Šuica nadležna i za područjedjece na internetu, gdje upravo Centar ima veliku ulogu. Gostima je predstavio i Centar za sigurniji internet koji iz Osijeka djeluje na području cijele Republike Hrvatske, i to u suradnji sa svim relevantnim institucijama, osobito Ministarstvom unutarnjih poslova.- kazao je Ramljak.