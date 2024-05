Odsjeka za glazbenu umjetnost, Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

U organizaciji, od 3. do 5. svibnja održalo se. Natjecanje se kontinuirano održava od 2013. godine i okuplja najbolje mlade pjevače iz Hrvatske i inozemstva. Ove je godine nastupilo prekou dobi od 14 do 32 godine izNatjecatelji su nastupili u ukupnood kojih su četiri bile organizirane prema dobi natjecatelja, dvije prema glazbenom žanru – opera ili mjuzikl, i jedna kategorija koja je bila namijenjena ansamblima. Natjecatelji su program pripremili prema strogo propisanim propozicijama koje podrazumijevaju stilski raznolik i zahtjevan repertoar.(nacionalna prvakinja Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu)(redovita profesorica na Katedri za solo pjevanje na Fakultetu umjetnosti Univerziteta u Nišu, Srbija)(umjetnički ravnatelj i dirigent Mađarske nacionalne opere u Budimpešti, profesor na Fakultetu za glazbu i vizualne umjetnosti u Pečuhu, Mađarska)(docentica na Umjetničkoj akademiji u Splitu, Hrvatska)- dr.(Oklahoma State University; Sjedinjene Američke Države)(Glazbena škola dr. Vojislav Vučković u Beogradu, Srbija)(ravnatelj Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku)- dr.(redoviti profesor i Pročelnik Odsjeka za glazbenu umjetnost na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, predsjednik stručnog žirija i umjetnički ravnatelj natjecanja Lav Mirski).1.a kategorija(Slovenija)1.b kategorija(Hrvatska)2.(Hrvatska)3.(Češka Republika)4.(Njemačka)5.(Srbija)7.a(Hrvatska)7.b.(Hrvatska)Laureatkinja natjecanja s osvojenih 99,25 bodova je pobjednica 3. kategorije, fantastična dvadesetjednogodišnja sopranistica, studentica Muzičke akademije u Pragu (Češka Republika).Održavanje natjecanja su poduprli Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Osječko-baranjska županija, Grad Osijek, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Kulturni centar Osijek, Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Lions klubovi: Lions klub Mursa, Lions klub Gea, Lions klub New Century Kuna, Lions klub Valpovo-Belišće, Lions klub Đakovo i Lions klub Buga Đakovo.