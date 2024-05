Velika Gorica

paraatletskog mitinga

3. kolo Hrvatske paraatletske lige

AK Slavonija-Žito Marin Županović

bacanju koplja

najbolji

vrlo zadovoljan

Moglo bi se reći da je to bila jako dobra potvrda onoga što sam nedavno pokazao u Italiji. Ovo je za mene obećavajući početak sezone. Za usporedbu, lani sam u isto vrijeme krenuo s daljinama od 18 metara, ovo je sada značajno bolje. Sljedeće natjecanje je Svjetsko prvenstvo u japanskom Kobeu u koji putujem već 11. svibnja i također puno očekujem

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

je proteklog vikenda bila domaćinkoji je ujedno vrednovan i kao. Natjecali su se predstavnici 13 klubova među kojima je bio i član. On je kao i do sada nastupio u, a ovaj puta su bile spojene tri kategorije: F34, F53 i F54.Županović je svojim konkurentima ponovno dokazao da je dalekou ovoj disciplini o čemu svjedoči i rezultat kojega je ostvario – 23,65. Dakako da mu je to bilo dostatno za pobjedu, a Marin je mogao bititakvim ishodom., izjavio je naš istaknuti paraatletičar.