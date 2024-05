zabrinutost

Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije izvršio je uzorkovanje svih javnih slavina u gradu Osijeku i prigradskim naseljima, te su samo na jednoj javnoj slavini i to u ulici Ivana Gorana Kovačića (kod starog studentskog doma) dobiveni nesukladni rezultati . Izuzetno mala potrošnja vode na navedenoj slavini uzrokovala je ustajalost vode i nesukladan uzorak analize.



Ovim putem vas obavještavamo da su poduzete sljedeće popravne radnje glede nesukladnosti vode za piće na javnoj slavini u Ulici Ivana Gorana Kovačića:

- ispran je cjevovod od glavnog voda do same slavine

- izvršeno uzorkovanje vode za analizu



Rezultati analiza NZJZ OBŽ sada pokazuju kako su kemijski i mikrobiološki parametri ispravnosti vode na javnoj slavini u skladu s Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i 88/23), te da nema odstupanja od MDK vrijednosti, dakle voda za piće na javnoj slavini u Ulici Ivana Gorana Kovačića je zdravstveno ispravna.



Vodovod Osijek obavještava sve korisnike vodne usluge vodoopskrbe da nemaju razloga za zabrinutost jer je voda iz osječkog vodoopskrbnog sustava zdravstveno ispravna a svakodnevnom kontrolom vode za ljudsku potrošnju osigurava se pravovremeno poduzimanje mjera u održavanju zadovoljavajuće kakvoće vode za ljudsku potrošnju na slavinama svih korisnika.

