Nerealno je bilo očekivati da se čupamo u Zagrebu kada su ju oni okarakterizirali kao utakmicu stoljeća. Bili smo dosta nervozni u prvom poluvremenu, imali smo dva promašena sedmerca i dva pokušaja na prazan gol. U drugom dijelu smo se priključili i igrali tada gol za gol sve do 55. minute. Treba čestitati mladosti Dubrave koja je puno smirenije privela utakmicu kraju. Nama ostaje da se dobro pripremimo za kvalifikacije i dokažemo da nismo trebali biti tu.

igrat će dodatne kvalifikacije za ostanak u Paket24 Premijer ligi. Uzavršnici Lige za ostanak, Osječani suu Dubravi 27:24, a iako su prije te utakmice imalipred nekim momčadima, gotovo svi su se rezultati negativno poklopili. Osijek je tako završio osmoplasirani s 19 bodova, jednako koliko i četvrtoplasirana Dubrava, ali s lošijim međusobnim omjerom.osjetila u subotu u Sportskoj dvorani Dubrava, kako na parketu, tako i na tribini. Znalo se da eventualna pobjeda donosi siguran ostanak u ligi za oba sastava. No, znalo se i da se u slučaju nepovoljnog rezultata štošta toga mora poklopiti. Tako smo na tribini mogli vidjeti upaljene mobitele na kojima su gledatelji paralelno pratili rezultate ostalih susreta posljednjeg kola Lige za ostanak.Krenulo se dosta nervozno, poveli su Osječani pogotkom, a Dubrava je odmah preokrenula preko. I pokušavala nametnuti svoj ritam igre. U 15. minuti poveli su 7:4, a ta su tri gola prednosti održavali do kraja prvog poluvremena. Na koncu se s 12:9 otišlo na predah u svlačionice.U nastavku je uslijedila nešto izjednačenija borba. Vjerujemo da je u svlačionici Osijeka bio itekakav emotivan i motivacijski govor jersu se izabranici vratilii s „više boje u licu“. Neumorno su lomili obranu domaćina, a to im se nakon desetak minuta i isplatilo. Redom su se u strijelce upisivali, a onda jesa svog gola poentirao za 17:17.Inače, Hećimović je pokazaoi upisao devet obrana u pola sata igre. Obranio je sedmerac, kontru, ali najvažnije - pokazao pravi duh Osijekove momčadi. Bila je 38. minuta, aje pucao iz daljine na prazan gol. Osijek je tada bio bez isključenog, pa su u napadu bili bez golmana. Kada jepucao, Osječani su u sekundi obavili zamjenu, a Hećimović je pretrčao ispred gola i rukom izbio loptu koja je bila gotovo u mreži. Time je zaslužio pljesak cijele tribine, ali pokazao borbenost Osijekove momčadi. Uspjeli su se držati ravnopravno do 55. minuti, a onda je Dubrava napravila seriju 4:2 i potvrdila svoj ostanak u najvišem rangu hrvatskog rukometa.– započeo je Osijekov trener. –Što se tiče učinka Verajinog sastava, najučinkovitiji je bios osam pogodaka. S ukupno, Osijekovo krilo sezonu je završilo kao drugi najbolji strijelac Paket24 Premijer lige.imao je stopostotan učinak sa šest pogodaka. Vratari su skupili 14 obrana, pri čemu jezabilježio devet, apet.Nakon dramatične završnice Lige za ostanak i zanimljivih rezultata, Osječane očekuje borba za ostanak u Premijerki. Protivnik će im biti viceprvakodnosno. Izvlačenje parova je sutra u 12 sati, a prijenos će biti osiguran na Youtube stranici Hrvatskog rukometnog saveza. Ono što je sigurno – utakmice će se igrati 22. i 25./26. svibnja, a Osijek će biti domaćin u prvom susretu.