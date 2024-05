Odličnu

nogometaši

Lokomotivom

7102 gledatelja

vrlo lijepoj atmosferi

Opus Areni

ajboljih izdanja

23 udarca

veći posjed lopte

Matkovića

Miereza

Šotičeka

Čavlina

Hvala svima, igračima i navijačima koji su nas nosili od prve minute. Prepoznali su našu energiju i veliku želju, napokon je Opus Arena za nas bila ono što treba biti. Kada smo u ovakvom izdanju, onda se svi dignu i bilo mi je danas pravo zadovoljstvo voditi momčad. Meni je to inače zadovoljstvo, ali nekada je to s više patnje. No, danas smo odigrali odlično tijekom cijele utakmice, mogli smo i puno prije doći do vodstva, ali su oni imali iznimno raspoloženog vratara Čavlinu. Imamo još tri kola i idemo se pripremiti za to što nas čeka. Idemo dalje s puno samopouzdanja, treba ovo ponavljati

Zoran Zekić

Dužni smo ovakve utakmice ponavljati

Čabraja

Hvala mu na tomu, nastojim i ja u takvim prilikama biti korektan i realan. Danas se zaista nema što drugo reći, nego da se iskazala naša mladost i kvaliteta, uz sjajnu publiku i to je sukus svega. U sportu ima puno zamki i nema nikakvog opuštanja, ali je najvažnije da sami o sebi odlučujemo. Idemo se potruditi da i sljedeću utakmicu budemo isto ovako dobri, bez obzira na protivnike i gdje igramo. Dužni smo sami sebi ovakve utakmice ponavljati. To zaslužuju ovaj grad i naši navijači.

Dinamom u Zagrebu

Neću biti bahat pa nešto u tom stilu poručivati uoči gostovanja u Maksimiru. Idemo se boriti za sebe, a Dinamo ima trenutak koji zaslužuje, baš kao i Rijeka i zato su tu gdje jesu. Mi ne razmišljamo ni o kome drugome, nego samo o sebi.

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

su igru prezentirali našiu iznimno bitnom ogledu s. Prednabio je užitak gledati jedno od nBijelo-plavih tijekom cijele ove sezone. Na kraju je bilo 3:1, a kada se pogledaju statistički parametri onda će i onima koji nisu gledali utakmicu biti jasno kako je izgledao odnos snaga na terenu. Osijek je uputio čakka suparničkim vratima, nasuprot gostujuća 3, dok je omjer u šutevima u okvir vratiju 12-1, a u kornerima 11-4. Imali smo i značajno, što i ne mora biti posebno bitno, no u subotu navečer zaista je sve funkcioniralo kako treba na terenu. Iako je dosta šansi bilo i u prvih 45 minuta, sve smo golove zabili u nastavku, prekou dva navrata idok su gosti na kraju uspjeli doći tek do počasnog gola. I prije izravnog crvenog kartona Bartolcu u 57. minuti, gostujući vratarje učestalo spašavao svoju momčad, ali je tri puta ipak bio nemoćan., izjavio jeNašem je kormilaru i njegovim izabranicima čestitao i gostujući strateg, priznavši da je Lokomotiva ovaj puta u potpunosti nadigrana.Sljedećeg vikenda slijedi nam derbi si bit će zanimljivo vidjeti možemo li i tamo prezentirati nešto slično ovome s Lokosima…