Uzbudljiva i neizvjesna

Paket24 Premijer ligi

Gorica i Metković-Mehanika

Ribole iz Kaštela

Osijek

19 bodova

Dubrave.

subotu, 4. svibnja 2024.

19 sati

SD Dubrava

Moramo napraviti sve što je u našoj moći da očuvamo premijerligaški status

Frano Veraja

Jako teška utakmica je pred nama, Dubrava je momčad puna mladih reprezentativaca koja je jedina uzela bod u Osijeku ove polusezone. Tu svakako treba obratiti pažnju na vanjske igrače Lisca i Tomšića, kao i prekaljenog vratara Sladoljeva. Na nama je da skupimo glave i odigram najbolju utakmicu sezone. Mislim da nismo zaslužili da budemo u krugu kandidata za ispadanje, ali serija nepovoljnih rezultata dovela nas je do toga da nemirno spavamo zadnja dva tjedna. Uvjeren sam da smo se dobro pripremili, da su dečki fokusirani i spremni. Idemo na najbolji mogući način završiti sezonu.

Tekst i foto: RK Osijek

završnica očekuje nas ovog vikenda u. U Ligi za ostanak samo su dvije momčadi,, osigurale ostanak, a ostale se sve još uvijek bore da sačuvaju premijerligaški status, izuzevkoja je još ranije otpisana. Među njima je ikoji trenutno imai nalazi se na četvrtom mjestu ligaške ljestvice. No, serija nepovoljnih rezultata dovela ih je do toga da će se u posljednjem kolu boriti za ostanak, i to protivUtakmica je na rasporedu u, s početkom uRačunica je bila dobiti sve domaće susrete i probati uzeti koji bod u gostima. Osječani su na kraju upisali devet od mogućih deset bodova na domaćem parketu i dva boda na gostovanjima. Prikazali su znatno bolju igru u odnosu na prošlu polusezonu, a ono što je publika imala prilike vidjeti na Zrinjevcu bio je atraktivan i čvrst rukomet. Spletom okolnosti ta se momčad sada priprema za najvažniju utakmicu – utakmicu sezone.Protivnik je dobro poznat – zagrebačka Dubrava, sastav s kojim su se Osijekovi igrači susreli već dva puta. Upravo su protiv Dubrave i krenuli u proljetni dio natjecanja pobjedom u Kupu Hrvatske i prolaskom u četvrtfinale. No, isto tako, Mlinarićeva je momčad bila jedina koja je ove polusezone uzela bod na Zrinjevcu. Sada su zaredali tri poraza i sigurno će se pred domaćom publikom „čupati“ protiv Osijeka. Nešto će se svakako pitati i Osječane koji su u prošlom kolu uvjerljivo srušili Rudar i motivirani dočekuju završnicu.– istaknuo je Osijekov trener. -Strateg Osijeka moći će računati na kompletan kadar. I da ima ozlijeđenih, vjerujemo da bi rukometaši u ovom susretu igrali i „s jednom nogom“ ako treba. Zajedništvo ove momčadi je neupitno, njihova požrtvovnost i motivacija također. Nadamo se da će to sutra uspješno prenijeti na parket i da će i sljedeće sezone igrati u najvišem rangu hrvatskog rukometa.