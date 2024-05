David Čičak

riješena

iznenađenje

9. kola Paket24 Premijer lige-Lige za ostanak

Verajini

Rudar

Domagoja Nedića

Čurić

Frajhauta

Pokazali smo karakter

Alena Dujmića

Mateja Zrne

Čestitam dečkima na ovom tjednu, zalaganju, motivu i želji

Frano Veraja

Stvarno su pokazali karakter. Utakmica je bila psihički jako teška za sve nas, ali dokazali su da zaslužuju i nagodinu igrati Premijer ligu. Mogu im samo čestitati na svemu što su danas pokazali. Prvo poluvrijeme nije bilo baš najbolje, trebalo nam je vremena da se snađemo. Drugi dio smo sjajno otvorili, Lovro nas je popratio i sada se lakše diše pred Dubravu

Frajhaut briljirao, Čičak se 11 puta upisao u strijelce

Lovro Frajhaut

14 obrana

Osvojili smo možda i najbitnija dva boda ove sezone

Kroz cijeli tjedan smo se pripremali, što psihički, što rukometno za ovakvu predstavu. Koliko god rezultat to možda ne pokazuje, ovo je za nas bila jako napeta utakmica. Psihički smo se pripremali jer nije lako izdržati pritisak, s eventualnim porazom bi vjerojatno bili „jednom nogom dolje“. Ovako smo pokazali karakter i moramo tim putem nastaviti. Što se tiče mog učinka, cijela naša koncentracija kroz pripremu je bila na obrani. Kada je obrana dobra, a danas je bila sjajna, onda je i golmanu lakše.

David Čičak

123 pogotka

Karlo Vašarević

Rok Kekez i Fran Čurić

Kada sepri rezultatu 29:21 nasmijao i simbolično podigao ruke u zrak, znali smo da je utakmica. Istina, bila je tek 52. minuta i imali su gosti vremena za, ali ne protiv ovakvog Osijeka. U sklopusu izabranici uvjerljivo svladalis 33:26 i upisali važna dva boda u borbi za ostanak. No, on još uvijek nije u potpunosti osiguran, pa će odlučiti posljednje kolo.Pobjeda je bila imperativ za oba sastava, pa se dosta oprezno ušlo u susret. Naglasak je bio na čvrstoj obrani, posebice u prvom dijelu kada smo gledali posve ravnopravan dvoboj. Poveli su Osječani pogotkomtek u trećoj minuti, a gosti odmah izjednačili dvije minute kasnije. Igralo se gol za gol sve do 18. minute kada su rukometaši Rudara zaredali četiri pogotka i odvojili se na 12:9. No, domaćini su odmah odgovorili – prvi je poentirao, potomsa svog gola, a onda je Vašarević poravnao. Uspjeli su Osječani na kraju i preokrenuti, pa su pogotkom Davida Čička sa sedam metara na odmor otišli s minimalnom prednošću (15:14).U nastavku smo gledali još energičniji Osijek. Drugo su poluvrijeme otvorili serijom 4:0, odvojili se na 19:14 i stekli prednost koju izabraniciviše nisu mogli sustići. Najbliže su došli na minus tri u 42. minuti (22:19), ali protiv raspoloženih Osječana bolje nisu mogli. U 52. minuti pogotkomdomaćini su stigli do svoje najveće prednosti – plus osam i, prema svemu viđenom, bilo je jasno da će bodovi ostati na Zrinjevcu. Protivnik nije bio lagan, ipak je Rudar momčad koja ima više bodova s gostovanja nego s domaćeg parketa, ali Verajini su igrači odigrali baš onako kako znaju i kako trebaju. Na kraju su slavili s 33:26 i oprostili se od Zrinjevca pobjedom.– rekao je trener. -Upravo jebio jedan od najboljih pojedinaca na parketu. Osijekov je vratar upisao, pri čemu je obranio i dva sedmeraca i prometnuo se u jednog od junaka nedjeljnog susreta.– istaknuo je Frajhaut. -Uz Lovru, sjajan učinak u redovima Osijeka imao je i. Ljevoruki topnik čak je 11 puta zatresao mrežu, a s ukupnonalazi se na šestom mjestu najboljih strijelaca lige., trenutno drugi najbolji strijelac Premijerke, protiv Rudara je postigao pet pogodaka.po četiri su se puta upisali u strijelce.Bila je to sjajna predstava Osječana, ali ostanak u elitnom rangu hrvatskog rukometa i dalje nije osiguran. Napravili su veliki korak osvajanjem ova dva boda i trenutno su četvrtoplasirani s 19 bodova, ali velika je gužva na ljestvici. Vodeća je Gorica s 21 bodom, a drugoplasirani je Metković s bodom manje – i to su jedine momčadi koje su sigurne. Trogir, Osijek i Karlovac imaju po 19 bodova, a Moslavina, Dubrava, Rudar i KTC imaju 17 bodova. Posljednje kolo bit će tako kolo raspleta, a Osječani idu u goste Dubravi. Sve će se utakmice odigrati u subotu, 4. svibnja, s početkom u 19 sati.