Povelje lokalne samouprave Osječko-baranjske županije

Tekst i foto: OBZ.hr

Dobitnik(javnog priznanja za doprinos promicanju ideje i prakse lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije) ove godine je, dok suovogodišnji dobitnici(javnog priznanja za doprinos očuvanju okoliša te osiguravanju i poboljšavanju kakvoće življenja za dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja na području Osječko-baranjske županije).Na prigodnoj svečanosti održanoj danas (30. travnja 2024. godine) u prostorijama Osječko-baranjske županije u Osijeku, Povelju lokalne samouprave i Zelene povelje Osječko-baranjske županije dobitnicima je uručio zamjenik župana, a uz laureate te njihove suradnike i prijatelje događaju su nazočili saborska zastupnica, predsjednica Skupštine Osječko-baranjske županijei pročelnici županijskih upravnih odjela.- rekao je zamjenik župana Josip Miletić.U ime dobitnika zahvalio je, načelnik Općine Antunovac koja je prema vrijednosti indeksa razvijenosti svrstana u petu razvojnu skupinu, odnosno jedina je općina slavonskih županija koja spada u razvijena područja. Naglasio je da dobivanje Povelje lokalne samouprave za Općinu Antunovac znači prepoznavanje Osječko-baranjske županije da Općina ide u dobrom smjeru i dobro radi.- kazao je Tubanjski.ima tri pravne klinike među kojima je i Zelena pravna klinika, jedina takva u Hrvatskoj. Klinika je osnovana 2021. godine s ciljem osiguranja nužne, učinkovite i primjerene zaštite prirode i okoliša te pravne zaštite svih građana u područjima zaštite prirode i okoliša, kao i omogućavanja studentima uvjeta i prilika za adekvatno stručno, znanstveno i društveno aktiviranje u području zaštite prirode i okoliša.- Z- kazala je izv. prof. dr. sc., voditeljica Zelene pravne klinike.Povelja lokalne samouprave OBŽ za 2024. godinu dodijeljena je Općini Antunovac na čelu s načelnikomzau postizanju osobitih rezultata u stvaranju povoljnih uvjeta razvitka, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za područje Općine, podizanje standarda življenja te zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika na području Općine.Zelene povelje OBŽ za 2024. godinu dodijeljene suza organiziranje izložbe s fotografijama prirode i utjecaj na svijest građana o očuvanju okoliša,za brojne aktivnosti u očuvanju, promicanju i zaštiti ptica kroz brojne aktivnosti,za ukazivanje na probleme u ekološkim sustavima, kao i na nove spoznaje i metode očuvanja bioraznolikosti,za djelovanje s ciljem osiguranja zaštite okoliša i pravne zaštite građana u područjima zaštite prirode i omogućavanja studentima praksu u tim područjima te tvrtkivodećoj hrvatskoj tvrtki u projektiranju, proizvodnji, instaliranju i puštanju u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i zraka u Osječko-baranjskoj županiji.