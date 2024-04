8. Deer & Bike

prirodnih ljepota Baranje

Simpson

sedamdesetak biciklista

Dražu

ravničarska i šumska

od Starog toka Dunava preko Šarkanja, Lorenca i Mačkaluka do mađarskog dijela Baranje

Beda

Dunav-Drava

Draž, Topolje i Duboševica

Mirom u Trianonu 1920.

plaži u Dražu

baranjskih surduka i Planine

Veliki drumić i vidikovac Trojnaš

Banskom brdu

potrebna kondicija

Pečuh, Meček, Sombor, Osijek, Erdut

edukativni karakter

Erdőfi

prekrasnoj prirodi

dunavskim šumama

Terra Incognita

Karašicka Republika

Turistička zajednica općine Draž

Foto: Mislav Matišić i Željko Nikolić

Nakon nekoliko godina lošijeg vremena,konačno je dočekao idealnu vremensku prognozu za obilazakSunčanih 21 stupanj, južni vjetar i oblaci kao iz špicecrtanog filma oduševili suiz raznih dijelova Slavonije, ali i šire.Biciklijada je startala u subotu 23. travnja ui sastojala se od kraće (33 km) i duže rute (53 km). Kraća ruta bila jegdje se izašlo na živi Dunav.Vozilo se otokom, kroz današnji mađarski nacionalni park „“, a zapravo područjem nekadašnjeg atara selakoji suostali preko granice. Kraća ruta završila je na, a duža je nastavila putNovo asfaltirani surdukoduševili su bicikliste, a spustevi i usponi najoš jednom pokazali kako je itekakoza vožnju po baranjskoj Planini. Vidljivost je bila idealna tako da su biciklisti vozili Planinom uz pogled nai brojna druga podunavska mjesta.Biciklijada je kao i svake godine imalatako da su stajanja u Mađarskoj bila vezana uz priču o Dunavu, ali i o baranjskim pustarama – jedna od pauza bila je u pustarikoja je bio dio beljskog vlastelinstva. Naravno ni košute nisu izostale s ovogodišnje biciklijade, no kako to obično biva njih se moglo vidjeti samo na početku kolone, i to svega dvije, no dovoljno da se tradicija nastavi.Svake godine najveći kompliment biciklisti dajui to posebicete rukavcima koji nikoga ne ostave ravnodušnim. Kada je priroda popraćena ovako lijepim vremenom, onda ni raznovrsne podloge ne smetaju, pogotovo ako nisu ni prašnjave, ni blatne. A osim asfalta, vozilo se prtenim, šljunčanim, zemljanim, travnatim, pješčanim pa čak i drvenim putevima.Organizatori biciklijade su obrtte udrugauz podršku, a upravo oni poručuju kako najdugovječnija baranjska biciklijada nastavlja svoju vožnju i u travnju 2025. godine.