Unikom

srijedu, 1. svibnja

redovnom rasporedu

Reciklažno dvorište Jug II

zatvorena

ne radi

ZOO vrt

Foto: Osijek031.com/Arhiv

je izvijestio da će se uodvoz otpada odvijati poradi od 08:00 do 20:00 sati, dok su ostala reciklažna dvorišta. Također, kompostanaradi po redovnom radnom vremenu, od 09:00 do 20:00 sati (ulaz za posjetitelje je do 19:00 sati)