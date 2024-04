Državnom arhivu u Osijeku

Knifer i Osijek

100. obljetnice rođenja Julija Knifera

Jasenka Crnković

Dražen Kušen

Ivana Sudić

Tatjana Turalija

Eduard Hudolin

Zvonko Maković

Ana Knifer

Čestitamo Državnom arhivu koji je zaista predano radio na ovome projektu pune dvije godine kako bi posvetili ovu posebnu izložbu našem uvaženom i počasnom građaninu Grada Osijeka Juliju Kniferu koji je jedan od najznačajnijih umjetnika 20. stoljeća u Hrvatskoj i koji je naš Osijek predstavljao po cijelome svijetu. Izložba se odvija pod pokroviteljstvom Grada Osijeka koji je izuzetno ponosan na cijeli opus i rad koji je Knifer ostavio u spomen i u baštinu samom Osijeku, a ono što nam je posebno drago je to što će izložbu otvoriti njegova kćer i što je cijela njegova obitelj, zajedno s unucima, upravo ovdje na ovoj izložbi

Ovo je posve drugačija izložba od izložbi koje smo do sad radili u Državnom arhivu u Osijeku jer je ona složena, ne samo od gradiva u arhivu, nego i od dokumenata i slika iz obiteljske ostavštine obitelji Knifer koje nam je na raspolaganje stavila Ana Knifer. Ovim projektom željeli smo još jednom dati hommage Juliju Kniferu i to upravo kroz dokumentarnu izložbu kako bismo prikazali njegovih sto godina od rođenja u Osijeku pa sve do današnjih događanja u njegovom rodnom gradu

Tekst i foto: Osijek.hr

otvorena je dokumentarna izložba „“ povodom, jednog od najpoznatijih hrvatskih slikara 20. stoljeća i rođenog Osječanina.Otvorenju su nazočili zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka, ravnatelj Državnog arhiva u Osijeku, izaslanica Ministarstva kulture i medija, pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije, ravnatelj Muzeja likovnih umjetnosti u Osijekute povjesničar umjetnosti i Kniferov prijatelj i suradnik, kao i kći Julija Knifera“, izjavila je zamjenica gradonačelnika Crnković.“, zaključio je ravnatelj Državnog arhiva u Osijeku, Dražen Kušen.Partner ovog projekta je ičiji je ravnatelj, Eduard Hudolin, istaknuo kako posjetitelji ove izložbe mogu vidjeti i prve umjetničke radove Julija Knifera koji su sada prvi puta prikazani u javnosti.