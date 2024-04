Hrvatski centar za razvoj volonterstva i volonterski centri

Pozivamo organizatore volontiranja da se uključe u ovogodišnju kampanju i organiziraju volonterske aktivnosti koje pokazuju kako volontiranje generira europske vrijednosti poput ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava, ljudskih prava i solidarnosti. Molimo organizatore da svoje volonterske aktivnosti koje se održavaju u razdoblju od 22. do 25. svibnja, ali i one koje će biti organizirane tjedan dana prije i poslije navedenih datuma, prijave putem online platforme Volonteka, najkasnije do 17. svibnja. Unesene aktivnosti bit će objedinjene i dostupne svim građanima kako bi se što lakše mogli uključiti u razne volonterske aktivnosti koje ih zanimaju, poručila je Marta Hauser iz Hrvatskog centra za razvoj volonterstva.

O društvenom utjecaju volontiranja u posljednjih se nekoliko godina sve više razgovara i upotrebljavaju se različiti alati za mjerenje utjecaja volontiranja, no vidljivost rezultata, kao i praktičnih primjera volonterskih programa i volonterskog angažmana koji ostvaruju značajan društveni utjecaj, još uvijek nije dovoljno istaknuta. Stoga ovogodišnjom kampanjom „Hrvatska volontira” želimo podići svijest javnosti o važnosti volontiranja i osobnog angažmana građana za doprinos vrijednostima Europske unije te pokazati kako volontiranje, kao horizontalna intervencija u društvu, utječe na stvaranje i razvoj različitih vrijednosti EU-a, poručili su iz Hrvatskog centra za razvoj volonterstva.

diljem Hrvatske,organiziraju. Tim povodom iz HCRV-a pozivaju sve organizatore volontiranja da se pridruže jednoj od najbrojnijih volonterskih kampanja u Hrvatskoj.Cilj ovogodišnje kampanje je podići svijest javnosti o važnosti volontiranja i osobnog angažmana građana u doprinosu vrijednostima Europske unije, uz isticanje ključne uloge volontiranja u stvaranju i razvoju različitih europskih vrijednosti.Opće je poznata činjenica o brojnim dobrobitima volontiranja za pojedince, ali i društvo u cjelini.Volontiranje često dovodi do povećanja svijesti društva o određenim pitanjima i izazovima, a volonteri postaju ambasadori pozitivnih promjena širenjem informacija i educiranjem drugih članova svoje zajednice, zbog čega iz HCRV-a očekuju veliki broj prijava za ovogodišnju kampanju.Hrvatski centar za razvoj volonterstva od 2011. godine organizira kampanju „”, koja se održava na nacionalnoj razini svake godine. U kampanju se uključuje veliki broj pojedinaca, organizacija civilnog društva, institucija i tvrtki, koje kroz različite javne akcije u svojim zajednicama promiču volontiranje.Kampanja „Hrvatska volontira” do sada je okupila, koji su krozna području cijele Hrvatske društvu poklonili 202 304 volonterskih sati.Za sve dodatne upite, organizatori volontiranja mogu se obratiti putem mail adrese