gorući su problemi

Informiranje i edukacija kao polazište pozitivnih promjena

Participacija – Prava i uloga građana u području ekološki održivog gospodarenja otpadom

Nužan međusektorski pristup u upravljanju otpadom lokalnih zajednica

šest predavanja

radionice prilagođene srednjoškolskom uzrastu

[Foto: Arhiva Udruge Zeleni Osijek]

Uspješan primjer dobrog funkcioniranja ovog modela u Hrvatskoj, u kojemu u gospodarenju otpadom jednakim angažmanom sudjeluje lokalna samouprava, pružatelj usluge prikupljanja i zbrinjavanja otpada te civilno društvo i građani je regija Donjeg Međimurja koja obuhvaća 14 jedinica lokalne samouprave sa stopom odvojeno prikupljenog otpada većom od 60%. Pozitivni primjeri u našoj zemlji pokazatelj su da, uz informirano društvo i visoku razinu odgovornosti nadležnih za informiranje i uključivanje građana, zajednički možemo postizati uspješne rezultate u znatno većem broju gradova i općina

Marko Košak

Aarhuška konvencija i zakoni omogućavaju pravo svakom pojedincu na pristup informacijama o okolišu

[Foto: Arhiva Udruge Zeleni Osijek]

Važno je informirati građane o pravnim izvorima i instrumentima, ali i zaštiti kada govorimo o sudjelovanju javnosti u informiranju o okolišu. Stoga ističem Aarhušku konvenciju, Zakon o pravu na pristup informacijama te Zakon o zaštiti okoliša koji, uz druge pravne izvore, reguliraju pitanja sudjelovanja javnosti u donošenju relevantnih odluka. Zakonski okvir zapravo želi naglasiti važnost građana, njihovu aktivaciju i sudjelovanje kao zainteresirane javnosti u postupcima odlučivanja i donošenja zakona

Ana Đanić Čeko

„Participiralo“ više od 200 građana i mladih iz Osijeka, izrađen i film

Gotovo 200 građana pokazalo je interes o temama sudjelovanja javnosti u gospodarenju otpadom, procesima donošenja strategija i zakona u području istoga te otklanjanju uočenih okolišnih problema i modelima građanskog uključivanja. Posebno nam je drago što i povratne reakcije sudionika govore kako bez održavanja ovih događanja ne bi znali kako se uključiti i kome se obratiti. Kroz aktivnosti građani su dobili konkretne informacije o načinima aktivnog sudjelovanja u procesu gospodarenja otpadom i utjecaju na rješavanje uočenog nepropisno odloženog otpada

Mislav Barić

informativno-edukativni film

pokretač promjena lokalnih

[Foto: Mario Stazić]

Velika količina proizvedenog otpada, niska stopa odvajanja i oporabe te ekološke katastrofe kao posljedica neodrživog upravljanja otpadommodernih društava, uključujući i Hrvatsku. Informirani, zainteresirani i aktivni građani mogu imati ključnu ulogu u poboljšanju sustava gospodarenja otpadom, donoseći pozitivne promjene u svojim zajednicama. Kada građani bolje razumiju svoja prava i uloge, mogućnosti za uspješno upravljanje otpadom na lokalnoj i nacionalnoj razini postaju još veće, a ekološke katastrofe mogu se izbjeći ili umanjiti.Iako je Grad Osijek jedini među četiri velika hrvatska grada koji je dosegao razinu odvajanja otpada veću od 50% , što je bio cilj EU do 2020. godine, postavlja se pitanje bi li rezultati bili još bolji uz veću uključenost građana i educiranje o načinima sudjelovanja u sustavu gospodarenja otpadom. Udruga Zeleni Osijek iz tog je razloga pokrenula projekt pod nazivom „“, koji su prepoznali i financijski podržali Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Grad Osijek Participacija je osmišljena kroz javna događanja za građane o utjecaju otpada i pravu na pristup informacijama o okolišu, zakonskoj podlozi uključivanja građana u gospodarenje otpadom, održivoj potrošnji i reduciranju stvaranja otpada te prevenciji rizika od ekoloških katastrofa.S ciljem podizanja razine informiranosti i svijesti Osječana o njihovim pravima, mogućnostima i ulozi u području održivog gospodarenja otpadom održano jeod strane stručnjaka iz Zelenog Osijeka, Zelene Akcije Zelene pravne klinike te studentica Pravnog fakulteta u Osijeku . Također, poseban dio obrazovno-informativnog programa za mlade o održivom gospodarenju otpadom proveden je kroz dvijena teme utjecaja otpada na okoliš, reduciranja nastanka otpada i održive potrošnje.“ – rekao jeiz Zelene akcije, ističući važnost Zero Waste modela gospodarenja otpadom koji teži očuvanju svih resursa odgovornom proizvodnjom, potrošnjom i ponovnom uporabom proizvoda.Modeli prevencije ekoloških katastrofa kroz održivo gospodarenje otpadom bili su glavna točka javne tribine i panel rasprave na kojoj su sudjelovali predstavnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ, Odjela za biologiju Osijek te JVP Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.Kroz dugogodišnje djelovanje u području zaštite prirode i okoliša Zeleni je Osijek uvidio pasivnost građana po pitanju sudjelovanja u javnim savjetovanjima u području otpada, nisku razinu znanja o modelima koji im omogućuju sudjelovati u sustavu gospodarenja otpadom, a ujedno visoku razinu zainteresiranosti i želje za promjenom.“ – navela je, voditeljica Zelene pravne klinike Pravnog fakulteta Osijek.U razdoblju od travnja 2023. do travnja 2024. godine u navedenim događanjima sudjelovao je velik broj građana Grada Osijeka.“ – rekao nam je, voditelj projekta iz Zelenog Osijeka.U okviru projekta izrađen je i građanima prikazan Reciklaža (ne)informacija - Neinformirana javnost u procesu gospodarenja otpadom “. Film se na kritički način osvrće na pasivnost građana, ali i na nedostatak informacija od strane nadležnih na svim razinama, od državne do lokalne, kada govorimo o uključivanju u gospodarenje otpadom.Kroz dugogodišnji rad na Zelenom telefonu , putem kojeg građani okolišnim udrugama diljem Hrvatske mogu prijaviti probleme koje uoče, Zeleni Osijek zabilježio je kontinuirani porast broja prijava. Tijekom 2023. godine, nakon što je Zeleni telefon predstavljen građanima na javnim događanjima u okviru Participacije, broj prijava okolišnih problema Zelenom Osijeku povećao se uz 71% uspješno riješenih slučajeva, što je 10% više u odnosu na prethodne godine. Ovo je jedan od pokazatelja kako projekti poput ovog i u budućnosti mogu bitizajednica ka Zero Waste društvu, u kojemu otvoreni, aktivni i educirani građani imaju značajnu ulogu.