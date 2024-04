Rimini

Svjetskom kupu u Osijeku

Polako se penjem u formi kao što je to i bio plan u prvom dijelu ove godine. Forma je već dosta visoko otišla u Osijeku na Svjetskom kupu, u finalu je izvedba već bila jako dobra i ta početna ocjena se penje. U Osijeku sam radio vježbu s početnom ocjenom 6.1, sada sam na nekim treninzima odradio vježbe s početnom ocjenom 6.3, to je plan za Rimini. Treneru Lucianu Krceu i meni na ovom Europskom prvenstvu rezultat nije primaran, naravno da ako odradim dobre vježbe, on će doći. Najbitnije mi je stavit se najbliže moguće u situaciju kakva bi me mogla dočekati na Olimpijskim igrama u Parizu. Zbog toga ću već u kvalifikacijama ići početnu ocjenu 6.3. Osjećam se jako dobro, i fizički i mentalno, u dobroj sam formi. Ne sumnjam u sebe, ako odradim tu vježbu kako treba, da je finale sigurno tu. I dalje smatram da sam među najboljima u Europi. Ako dobro odradim kvalifikacije, bit će sigurno borba za medalju.

najljepših trenutka

Svjetskom kupu

Malo su se slegnuli dojmovi nakon Dohe. I dalje smo trener Vladimir Mađarević i ja presretni zbog plasmana na Olimpijske igre, stvarno jedan prekrasan i veliki rezultat. Brzo nakon Dohe okrećemo se Europskom prvenstvu. Osjećam se dosta dobro, malo me iscrpio taj cijeli put iz Dohe prema Riminiju. Nisam baš dobro spavao, imam upalu mišića nogu, sada je to malo došlo do izražaja kada je sav taj adrenalin nakon Dohe malo splasnuo. Nadam se da će sve to biti dobro do sutrašnjih kvalifikacija. Prvo nastupam na preskoku i nadam se da ću dobro odraditi oba skoka i da neće biti nekih velikih grešaka, nadam se ulasku u finale. Isti dan očekuje me i nastup na parteru gdje očekujem da ću dobro odraditi svoju vježbu koja će imati početnu ocjenu 6.3. Znam da ako odradim svoje, mogu biti konkurentan za ulazak u finale. Nadam se da će se sve poklopiti i biti onako kako priželjkujemo.

europsku medalju

GK Osijek Žito

Filip Ude

U dobroj sam formi, odrađujem vježbe na treninzima, s tim nemam problema. U kvalifikacijma ću vjerojatno ići slabiju vježbu, nadam se da će biti dosta za finale ako ju dobro izvedem kao što je izvodim na treningu. Ako uđem u finale, radit ću težu vježbu jer se samo tako mogu boriti s najboljima. Nadam se da će sve dobro proći. Očekujem od sebe da koju god vježbu radio, da je odradim u cjelosti, to mi je primarni cilj i da sam ja zadovoljan. Za ostalo puno stvari se treba poklopiti i nadam se da će se ovaj put to i dogoditi.

Mateo Žugec, Marko Sambolec i Liam Rabić

Osjećam se super, nemam problema s ozljedama. Vrlo sam zadovoljan kako su tekle pripreme uoči ovog Europskog prvenstva, pogotovo nakon što sam prije tjedan dana u Zagrebu odradio vježbu života, dobio sam ocjenu 14.400. Ako tako odradim sutrašnje kvalifikacije, nadam se da će ta ocjena biti dostatna za finale

Plasirao sam se na Europsko prvenstvo s najboljom ocjenom od hrvatskih reprezentativaca. Forma je dobra, nemam neka očekivanja, imam samo jednu želju, a to je da odradim vježbu kako sam trenirao, i to je to.

Odradili smo u Riminiju nekoliko treninga i podium trening. U odličnoj sam formi posljednja tri mjeseca, to pokazujem na kontrolnim treninzima reprezentacije gdje sam redovito dobivao ocjene iznad 14 bodova. Za ovo Europsko prvenstvo nemam neka prevelika očekivanja jer je konkurenija stvarno jaka, samo znam da moram odraditi super čistu vježbu, i to je to.

Tekst: HGS

Foto: Slobodan Kadić/HGS

Talijanskiod 24. do 28. travnja domaćin je. Hrvatska reprezentacija u najjačem mogućem sastavu otputovala je na europsku smotru.(ZTD Hrvatski sokol) i(GK Osijek Žito) spadaju u najuži krug favorita za medalje.(GK MZ Macan) i dalje je silno motiviran za ostvarivanje velikih rezultata.(GK Vindija),(GK MZ Macan) i(ZTD Hrvatski sokol) u natjecanjima Svjetskih kupova pokazali su da se približavaju najboljima.Nakon osvojenog svjetskog srebra u Antwerpenu prošle godine i osigurane olimpijske vize Tin Srbić međunarodnim natjecanjima vratio se početkom ožujka u Bakuu. Slijedio je vrlo dobar nastup na. Sve je podređeno nastupu u Parizu tijekom ljeta na olimpijskoj smotri. Srbić je u proteklim godinama silno želio i europsko zlato u svojoj kolekciji – nakon dva srebra u Szczecinu i Mersinu 27-godišnji Zagrepčanin „dohvatio“ ga je prošle godine u Antalyji.Neke odu karijeri proživljava Aurel Benović. Prije nekoliko dana u Dohi, na posljednjem kvalifikacijskom, osigurao je nastup na svojim prvim olimpijskim igrama. Osječanin je u fantastičnoj formi na parteru, ali i na preskoku – disciplini koju sve manje možemo nazivati njegovom „rezervnom“ disciplinom.Benović jeosvojio prije četiri godine u Mersinu. Člantada je na parteru završio iza Artema Dolgopyata. Izraelac je najbolji parteraš današnjice, aktualni je svjetski prvak i olimpijski pobjednik. Dolgopyat je također stigao u Rimini.Uvjerljivo najiskusniji od naših reprezentativaca koji su stigli na ovo Europsko prvenstvo je. Za 37-godišnjeg Čakovčanina, specijalista za konja s hvataljkama, ovo je čak 19. seniorska europska smotra. Dvaput je bio srebrni – 2008. u Lausannei i dvanaest godina poslije u Mersinu.U odličnoj su formi i preostala tri hrvatska predstavnika:. Sva trojica specijalisti su za konja s hvataljkama.“, rekao je Žugec.Sambolec je poručio: „Najmlađem članu hrvatske reprezentacije Rabiću ovo natjecanje će donijeti dodatno iskustvo: „Seniorske kvalifikacije na rasporedu su u srijedu s početkom u 10 sati. Hrvatski predstavnici nastupaju u drugoj skupini koja se održava od 14 do 17 sati. Kvalifikacije završavaju oko 21 sat.Finala po spravama slijede u petak i subotu uz izravne prijenose na Drugom programu Hrvatske televizije. Prijenos u petak počinje u 17.55, a u subotu u 16.25.U Riminiju se istovremeno održava i Europsko juniorsko prvenstvo. U kvalifikacijama u četvrtak sudjelovat će pet hrvatskih reprezentativaca: na parteru će nastupiti Teo Bartolec (GK Vindija), Branimir Udovičić (GK Split) i Filip Perestegi (GK Novi Zagreb), na konju s hvataljkama Tomislav Pavić (GK Salto Zadar), a na preči Niko Nevešćanin (GK Salto Zadar).