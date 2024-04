Velik broj mladih

„Ovaj članak izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Centra za poduzetništvo i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.”

na području, ali i Hrvatske općenito, suočava se svisoke stope nezaposlenosti, nedostatkom pristupa kvalitetnom obrazovanju i osposobljavanju te nedostatkom podrške za prijelaz iz sustava obrazovanja na tržište rada. Ovaj fenomen lako može rezultiratimeđu mladima. Kako bi se adekvatno odgovorilo na navedeni izazov i kako bi se stimulirala prevencija ulaska u(eng. ”Not in Education, Employment, or Training”) skupinu potrebno je razumijevanje stanja na tržištu kao i specifičnih potreba koje ova skupina ima.Početkom 2024. godineiz Osijeka, uz sufinanciranje, započeo je provedbu projekta "". Osnovni cilj projekta jemladih kako bi se povećala njihova zapošljivost i spriječio njihov ulazak u NEET skupinu. Provedbom nizakroz 12 mjeseci, projektom se nastojii pripremiti ih za uspješno sudjelovanje na tržištu rada. Ciljna skupina su mladi na području Osječko-baranjske županije koje se nalaze u riziku od ulaska u NEET skupinu odnosno mladi koji nisu uključeni u obrazovni sustav, tržište rada niti prolaze kroz neki oblik stručnog osposobljavanja, a samim time su izloženi riziku od siromaštva, nezaposlenosti i socijalne izolacije.U sklopu navedenog projekta, Centar za poduzetništvo održao jena temu. Cilj ovog događaja bio je istaknuti važnost prevencije ulaska mladih u NEET skupinu te osigurati koordinirani pristup u rješavanju prisutnog problema. Tijekom Okruglog stola, stručnjaci iz područjasu analizirali karakteristike NEET skupine, razmatrali faktore koji utječu na njihovo neaktivno sudjelovanje na tržištu rada te su razmotrene moguće strategije prevencije. Jedan od ključnih rezultata održane aktivnosti je izrada Strateškog okvira za rad s mladima u riziku od NEET statusa, a koji predstavlja temelj za daljnje aktivnosti i inicijative usmjerene na podršku mladima u integraciji na tržište rada.Nadalje, tijekom travnja 2024. započete su edukacije vezane uz razvoj tzv. mekih vještina namijenjene učenicima srednjih škola u. Kroz edukacije i radionice, mladi će imati priliku naučiti kako poboljšati komunikacijske, prezentacijske, financijske i druge vještine koje su ključne za postizanje uspjeha na tržištu rada.Osim učenika, u edukativne aktivnosti kroz projekt Centar za poduzetništvo uključio je i mlade poduzetnike čija su znanja i vještine osnažene kroz održane edukacije na temuVažno je napomenuti da se osim ranije navedenih aktivnosti tijekom projekta aktivno provodi is ciljem promicanja zapošljavanja mladih te povećanja svijesti lokalnih poslodavaca o prednostima zapošljavanja mladih u svojim poduzećima. Kampanja uključuje održavanje foruma s poduzetnicima, pripremu i slanje newslettera, sponzorirane objave na društvenim mrežama te objave članaka na temu kampanje.Do kraja godine projektom će sekampanje promicanja zapošljavanja mladih, aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta, održavanje edukativnih aktivnosti u školama na temu poduzetništva, kao i edukacije namijenjene poduzetnicima kroz održavanje četverodnevne EU akademije.Više informacija o samom projektu i radu Centra za poduzetništvo moguće je pronaći na poveznici