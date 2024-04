Svjetskog gimnastičkog kupa u Dohi

Drugog, finalnog dananastupilo je dvoje hrvatskih predstavnika –. Nakon što je putem partera osigurao, Aurel Benović jučer je u finalu preskoka završio. Tina Zelčić u finalu grede zauzela jenastavlja s. Nakon osvojenog trećeg mjesta u Osijeku, članicavisoku razinu izvedbe pokazala je i u Dohi na posljednjemSvjetskom kupu za Olimpijske igre. Zelčić je nastupila prva u današnjem finalu i bila je na svojoj već uobičajeno dobroj razini.Zagrepčanka je dobila neštonego u kvalifikacijama – 12.766 – i zauzela četvrto mjesto. Ispred Zelčić završile se tri gimnastičarke koje su već ranije osigurale Olimpijske igre i nisu se računale u poretku olimpijskih kvalifikacija. Zelčić je tako u Dohi osvojila maksimalnih 30 bodova. U konačnom poretku kvalifikacija Zelčić je završila četvrta – samo jedan bod iza trećeplasiranekoja odlazi u Pariz. Drugoplasirana Španjolkaputem partera je osigurala svoju vizu.U odnosu na kvalifikacije Aurel Benović odlučio jesvoje skokove. Početna ocjena oba skoka iznosila je respektabilnihDrugi skok – pruženi salto s dva i pol okreta – odrađen je, s tek nešto više od šest desetinki odbitka za izvedbu. Prvi skok – Dragulescu – Osječanin tek isprobava na velikim natjecanjima te je završio padom.Benović je u poretku kvalifikacija za Olimpijske igre na preskoku završio, no to je manje važno s obzirom na to da je svojuosigurao jučer na parteru. A kakva je konkurencija bila u današnjem finalu preskoka najbolje govori sljedeći podatak: na prve dvije pozicije završila su dva bivša svjetska prvaka u ovoj disciplini. Armenacslavio je ispred Filipinca Carlosa. Bjeloruszauzeo je treće mjesto.Aurel Benović je nakon Dohe otputovao nau talijanski Rimini. Benović će se u Riminiju priključiti ostatku hrvatske reprezentacije: Tinu Srbiću, Filipu Udeu, Mateu Žugecu, Liamu Rabiću i Marku Sambolecu. Kvalifikacije europske smotre na rasporedu su u srijedu, 24. travnja. Finala po spravama održavaju se u petak i subotu, 26. i 27. travnja.I Tinu Zelčić sada očekuju pripreme zakoje će se također održati u Riminiju, ali gimnastičarke će se za europske medalje boriti tjedan dana poslije, od 2. do 5. svibnja.