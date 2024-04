Pune tribine, odlična atmosfera, glasno navijanje

Tekst i foto: Anela Novina

za svog favorita te zabavni program punobilježili su uzvratnuu kojoj su snage odmjerili domaća momčadi dalmatinski gosti. Tijekom četiri napeta seta malom dvoranom NŠD Gradski vrt u Osijeku vladala je, a pobjedu je naposljetku odnijela domaća momčadrezultatom 3:1 (24:26, 25:21, 25:15, 25:18 ).Kako je u prvoj polufinalnoj utakmici pobjeda pripala momčadi OK Ribola Kaštela, a MOK Mursa Osijek izjednačio je bodove u uzvratnoj, odlučujuća utakmica za prolazak u finale Superlige igrat će se u nedjelju 21. travnja u Kaštelima.“- istaknuo je igrač MOK Mursa Osijekte istaknuo kako nestrpljivo iščekuje nadolazeću odlučujuću utakmicu u Kaštelima: „Za MOK Mursa Osijek su igrali:. Stručni stožer čineIgrač OK Ribola Kaštelanakon utakmice je kratko istaknuo: „Za OK Ribola Kaštela su igrali:. Stručni stožer čineUz sportski spektaklposjetitelji su uživali u diljem Hrvatske već prepoznatljivom konceptu Superlige. Najmlađe posjetitelje je posebno oduševila maskota Volleo koja je uz ples i fotografije zajedno s njima stvarala nove, zabavne uspomene. Oni stariji uživali su u zabavnoj glazbi domaćeg DJ-a, igrama, Fan zoni i navijačkim rekvizitima uz koje su žustro navijali za svoj tim. Zabavu u kojoj su uživale brojne obitelji i prijatelji upotpunio je voditeljčije su šale i umjetnost vođenja približili posebnost ovog sporta svima nama koji s nestrpljenjem očekujemo nadolazeći susret za prolazak u finale ovog natjecanja.